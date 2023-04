“Kvaratskhelia simile a…”: Napoli, il paragone incredibile di Altafini

José Altafini si lancia in un gran bel paragone per Khvicha Kvaratskhelia: l’asso del Napoli in passato era stato anche confrontato con Best

Si era parlato di Gigi Meroni, ma anche di George Best. Khvicha Kvaratskhelia ha stregato Napoli, l’Italia e in generale l’Europa a suon di gol, assist e prestazioni straordinarie. Le sue movenze, la sua forza nelle gambe unita alla sua tecnica e alla sua velocità, ne fanno uno dei migliori talenti del calcio internazionale. Un talento che, grazie al lavoro di Luciano Spalletti, si sta trasformando in una certezza destinata alla grandezza. Il Napoli punta su di lui per conquistare lo scudetto in maniera aritmetica, soprattutto dopo l’infortunio di Osimhen.

Ma oltre allo scudetto, Kvaratskhelia vuole portare anche il Napoli tra le prime quattro d’Europa. Un risultato che sarebbe straordinario, il migliore dei partenopei nella competizione che comunque sono già arrivati ai quarti per la prima volta nella storia. Nemmeno Diego Armando Maradona era riuscito nell’impresa: si era fermato agli ottavi prima col Real Madrid e poi con lo Spartak Mosca.

Napoli, il paragone di Altafini: quel punto in comune tra Kvara e Baggio

José Altafini, ex calciatore -tra le altre- del Napoli, ha parlato ai microfoni de Il Mattino: “Kvaratskhelia è una bellissima scoperta, è incredibile. Dove giocava Baggio nascevano i fiori, per lui inventerei qualcosa di questo tipo. Sicuramente anche l’attaccante georgiano avrebbe segnato qualcosa golasso”. Poi prosegue: “Vero che il Napoli può vincere la Champions League, ma non è solo. C’è il Real Madrid, ma anche il Manchester City che ha Haaland”. Parole chiare, che dimostrano come ad Altafini piacciano molto i giocatori forti e Kvara è uno di questi.

Molto complicato che possa portare la vittoria della Champions League al Napoli, ma è chiaro che dai quarti in poi tutto può succedere. Si è parlato tanto anche del rinnovo di Kvaratskhelia, con De Laurentiis che ha preferito mettere un freno a ogni tipo di discorso. Il presidente del club partenopeo, infatti, ha affermato che il giocatore ha ancora diversi anni di contratto e quindi per adesso ogni pensiero è in stand by.