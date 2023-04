Napoli, il PSG vuole Osimhen: ritorno di fiamma e super scambio

Il Napoli ha cominciato a riflettere sul futuro di molti giocatori. Un top è finito nel mirino di una società straniera: pronta la strategia.

La stagione sta per entrare nella parte conclusiva e potrebbe regalare al Napoli sia lo scudetto che la Champions League. Il tricolore ormai è una formalità, alla luce dei 19 punti di vantaggio sulla Lazio a 11 partite dalla fine, e resta soltanto da vedere quando potrà scattare la festa. Gli azzurri puntano poi a vincere anche il trofeo europeo: la strada che porta alla finale, seppur lastricata di ostacoli, è percorribile. Il club, in ogni caso, ha cominciato a riflettere sul futuro di diversi giocatori tra cui Victor Osimhen.

Il nigeriano è cresciuto in maniera esponenziale sotto la gestione di Luciano Spalletti, al punto da diventare un attaccante moderno bravo non soltanto a finalizzare ma anche a costruire la manovra offensiva. Miglioramenti evidenti e tangibili che gli hanno consentito di totalizzare 25 reti e 5 assist in 29 apparizioni complessive. Numeri da top player conclamato, che lo hanno fatto finire nel mirino delle società straniere più prestigiose.

È il caso del Manchester United che già nella scorsa estate aveva tentato di prenderlo senza tuttavia riuscire nell’intento. I Red Devils a gennaio, per far fronte all’addio di Cristiano Ronaldo, hanno preso in prestito Wout Weghorst. Una soluzione funzionale al gioco del tecnico Erik ten Hag ma, di certo, non proprio una prima scelta. Gli inglesi nei prossimi mesi torneranno quindi a farsi avanti, facendo leva sul sogno della punta di mettersi alla prova in Premier League.

Napoli, il PSG studia il colpo Osimhen

Su Osimhen inoltre, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è anche il Paris Saint Germain. I parigini, dopo la delusione vissuta in Champions e le ultime polemiche, avvieranno una nuova rivoluzione tecnica che, con tutta probabilità, porterà all’addio di Lionel Messi (in scadenza di contratto). Il direttore sportivo Luis Campos conosce bene Osimhen, avendolo scoperto quando ancora militava nel Charleroi, e farà il possibile per portarlo sotto la Tour Eiffel.

La strategia del manager, in particolare, consisterà nell’abbassare la quota cash dell’operazione mettendo sul piatto i cartellini di Leandro Paredes e di Mauro Icardi. Il primo è finito ai margini della Juventus, che non lo riscatterà a titolo definitivo. Il secondo, invece, si è rilanciato al Galatasaray e punta a tornare protagonista in una squadra di alto profilo. Il Napoli, dal canto suo, resta in attesa. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha esposto il prezzo in vetrina facendo sapere alle corteggiatrici che per portarlo via dall’Italia serviranno almeno 150 milioni.