Napoli, la ‘carta’ del Chelsea per arrivare a Osimhen: tifosi spiazzati

Il Napoli se la vedrà domani sera con il Milan al Diego Armando Maradona: non ci sarà Osimhen, su cui arrivano novità di mercato.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Milan nella prima gara di questo mese, stavolta in Serie A prima appunto dei quarti di Champions League. Non ci sarà Victor Osimhen per infortunio, anche se su di lui circolano non poche voci di mercato. Ecco le ultime novità.

Il Napoli insieme a Luciano Spalletti sta ragionando su come sopperire all’assenza di Victor Osimhen contro il Milan. In vantaggio su Raspadori, per prendere il posto del nigeriano, sembra ancora esserci Simeone. Ma i dubbi saranno sciolti solamente domani.

Nel frattempo, direttamente dall’Inghilterra, arrivano nuove indiscrezioni di mercato che riguardano anche ora volta proprio Victor Osimhen. Il Chelsea vuole convincerlo sfruttando un possibile asso nella manica. Anche perché, oltre a dover convincere il club partenopeo, ci sarebbe da superare la concorrenza di altri top club europei per l’attaccante.

Occhio Napoli, il Chelsea ci prova per Osimhen: ha un asso nella manica

Secondo quanto riferito dal media inglese ‘London Evening Standard’, il Chelsea fa sul serio per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, al momento fermo ai box per un problema fisico, piace ai Blues (e non solo). Ma il club inglese avrebbe, a differenza degli altri, un asso nella manica per riuscire a convincerlo.

Il Chelsea, quindi, intende superare la concorrenza del Manchester United e del Paris Saint-Germain che hanno messo gli occhi su Victor Osimhen. La carta da giocare, per i Blues, sarebbe quella di sfruttare l’ammirazione che il nigeriano prova nei confronti di Didier Drogba. Potrebbe essere proprio la bandiera del club a convincere Osimhen a trasferirsi con la prossima edizione di calciomercato. Anche se poi i discorsi dovrebbero entrare nel vivo anche con Aurelio De Laurentiis che ha dichiarato in più occasioni di non volersi privare di lui.