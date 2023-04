“Sul trono…”: Napoli-Milan, l’avviso per Kvaratskhelia

Napoli e Milan sarà una super sfida molto importante per entrambe le squadre: una sfida tra due numeri uno, ecco di chi si tratta

Il Napoli vuole puntare alla vittoria contro il Milan, nonostante l’assenza di Victor Osimhen e il grande vantaggio sulla seconda in classifica. I partenopei possono contare su due grandi alternative, ovvero Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Al momento, l’argentino è favorito per partire da titolare e per Spalletti è una grande soluzione considerando tutti i gol segnati in questa stagione. L’infortunio del centravanti nigeriano, tra l’altro, responsabilizza ancor di più gli altri attaccanti, tra cui Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia è stato decisivo nella partita dell’andata, quando grazie a una grandissima giocata conquistò un rigore poi trasformato da Matteo Politano. Stavolta toccherà di nuovo a lui risolvere la situazione, non avrà il suo partner in attacco e sarà sfidato da Rafael Leao, che all’andata era assente. Una super partita nella partita che l’edizione della Gazzetta dello Sport ha ‘incendiato’ per bene.

Napoli, la sfida tra Kvara e Leao

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha parlato di Rafael Leao e di quella che può essere la sua partita contro il Napoli: “Leao e Kvaratskhelia fino a questo momento si sono confrontati a distanza. Ma domani si sfideranno per la prima volta dal vivo, e c’è tempo anche per il sorpasso e il contro-sorpasso con la Champions”. Poi prosegue: “Leao vuole riscrivere le gerarchie, non ha mai segnato al Napoli in carriera, ma vuole scrivere la storia e sedersi nuovamente sul trono del migliore”.

Un’analisi molto interessante, considerando che Leao sta vivendo un pessimo momento di forma. Ma questa è un difetto di tutto il Milan nel 2023, che ha conquistato soltanto quindici punti. L’obiettivo è quello di ritornare in Champions League anche per il prossimo anno. Senza la ‘grande coppa’, la panchina di Stefano Pioli sarebbe fortemente a rischio. Nel frattempo, sarà anche obiettivamente bello vedere due campioni come Kvaratskhelia e Leao confrontarsi sullo stesso campo.