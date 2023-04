Ezio greggio lascia i napoletani senza parole: la sentenza è netta

Tifosi napoletani senza parole dopo le parole di Ezio Greggio pubblicate sui suoi profili social: la sentenza è netta

Al Napoli, ad oggi, mancano esattamente cinque vittorie nelle prossime cinque partite per laurearsi campione d’Italia. La data cerchiata in rosso è quella del 29 aprile, la stessa del secondo scudetto. Tuttavia, non è semplice portare a casa quindici punti: due di queste cinque partite verrebbero giocate contro Milan e Juventus. E poi ci saranno anche i quarti di finale di Champions League. Ma è tutto da vedere, con i partenopei che quest’anno hanno dimostrato di non avere limiti.

La partita contro la Juventus all’Allianz Stadium è molto importante e succederà, di pochi giorni, l’esito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del club bianconero. L’obiettivo è riavere indietro i quindici punti, in attesa degli altri due processi. La sentenza ha fatto infuriare il mondo Juve, con i suoi tifosi e gli addetti ai lavori che hanno lanciato duri sfoghi sui social e non solo. Uno di questi è Ezio Greggio, noto conduttore di Striscia La Notizia e accanito tifoso juventino.

Napoli, la sentenza di Ezio Greggio spiazza tutti

Ezio Greggio, sul suo profilo Twitter, ha pubblicato un post scrivendo: “Vince senza incantare ed entusiasmare, cosa vuoi di più dalla Juventus? Con un processo sommario e velocissimo ci hanno tolto 15 punti, senza avere la possibilità di difenderci. Questo per toglierci di mezzo dalla lotta scudetto, su altre squadre si continua a indagare con calma… Perché?”. Parole che si riferiscono ovviamente a una possibile lotta scudetto col Napoli, prima in classifica che dopo aver battuto nettamente la Juventus al Maradona 5-1, si trovava a +10 sui bianconeri.

E anche alla trattativa che ha portato Victor Osimhen dal Lille al Napoli dietro il pagamento di 50 milioni di euro cash più il cartellino di Karnezis, Liguori, Manzi e Palmieri. Un trasferimento sul quale il club partenopeo e Aurelio De Laurentiis, fino a questo momento, sono sempre risultati assolti. E’ chiaro che la fede juventina di Ezio Greggio farà discutere i tifosi napoletani, soprattutto su Twitter.