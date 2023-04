🔴 Napoli, mazzata per De Laurentiis: pessima notizia prima del Milan

Parte malissimo la giornata del Napoli, arriva una pessima notizia prima della partita contro il Milan in programma alle 20:45

Il Napoli questa sera giocherà contro il Milan in una grandissima sfida che può decidere le sorti del campionato dei rossoneri. L’obiettivo principale della squadra di Stefano Pioli è quello di portare a casa i tre punti per rilanciarsi nella corsa alla Champions League. E’ il vero obiettivo di Cardinale, che vede il rischio di restare fuori dalle prime quattro, soprattutto se la Juventus dovesse ricevere i quindici punti indietro dal ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Mathias Olivera e di Victor Osimhen, entrambi infortunati. Non parte benissimo la giornata dei partenopei, con la sconfitta della formazione Primavera in casa contro il Torino. Nicolò Frustalupi e i suoi ragazzi lottano per non retrocedere e trovano una sconfitta dopo due vittorie consecutive contro Cagliari e Bologna. Una delle rivali del Napoli in Primavera 1 è proprio il Milan: entrambi occupano le posizioni destinate ai playout.

Napoli, sconfitta della Primavera contro il Torino

Sconfitta allo stadio Piccolo di Cercola per il Napoli Primavera contro i pari età del Torino: a decidere la sfida è stato un gol di Antonini al 22′. Tante polemiche sull’arbitraggio della gara, soprattutto per un mancato rigore fischiato in favore degli azzurrini sullo 0-0. Questa sconfitta può pesare nell’economia della classifica fino alla fine della stagione: se il Milan dovesse battere l’Udinese andrebbe a +3 sul Napoli superando il Cagliari che sarebbe a +2 sugli azzurrini, che oggi disputerebbero i playout.

Playout, tra l’altro, disputati anche la scorsa stagione e vinti grazie ai gol di Giuseppe Ambrosino, capocannoniere del Primavera 1 che oggi veste la maglia del Cittadella in Serie B. Nel prossimo turno, il Napoli affronterà l’Atalanta in trasferta. Una sfida complicata, serviranno dei punti per muovere la classifica e non perdere il passo delle squadre che lo precedono in classifica. E intanto, la prima squadra si prepara ad affrontare il Milan allo stadio Maradona.