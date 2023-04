Napoli-Milan, Berlusconi fa infuriare i tifosi rossoneri: il giudizio è chiaro

L’attuale presidente del Monza Silvio Berlusconi fa infuriare i tifosi rossoneri con un giudizio netto prima di Napoli-Milan

Il Napoli questa sera affronterà il Milan allo stadio Maradona in un match dalle grandi premesse. Sarà fondamentale per i rossoneri fare risultato per proseguire la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita sarà una sorta di antipasto prima della doppia sfida dei quarti di finale della ‘grande coppa’. I partenopei dovranno fare a meno di Mathias Olivera e Victor Osimhen, mentre il Milan non avrà a disposizione Pierre Kalulu.

Il primo confronto tra Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao da vicino avverrà proprio questa sera. Basta questo per assistere alla partita. Entrambi giocano nella stessa posizione e trascinano le rispettive squadre a suon di gol e assist. Il portoghese ha subito una flessione nell’ultimo periodo e infatti il Milan ha collezionato soltanto quindici punti nel 2023. Del confronto tra i due ha parlato Silvio Berlusconi, attuale presidente del Monza, che ha espresso un giudizio chiaro su chi è il migliore.

Napoli-Milan, Berlusconi e il confronto tra Kvara e Leao

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e oggi presidente del Monza, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Difficile rispondere su chi sia il migliore tra Kvaratskhelia e Rafael Leao, hanno caratteristiche diverse. Probabilmente l’attaccante georgiano è più completo, ma Rafael Leao è da Milan, per il modo in cui gioca e la sua attitudine ricorda i grandi della storia del nostro club”. Ognuno ha il proprio pensiero quando si tratta di un confronto tra due giocatori, soprattutto quando occupano la stessa posizione in campo.

Kvaratskhelia ha dimostrato di non subire l’impatto dal calcio georgiano a quello italiano. In questa stagione, tra Serie A e Champions League, ha collezionato 30 presenze con 14 gol e 16 assist. Numeri stratosferici che potrebbe ancora migliorare nei prossimi mesi. Per Leao invece il discorso è un po’ più complesso: 35 presenze totali con 9 gol e 10 assist. Un calo nell’ultimo paio di mesi dovuto anche al cambio modulo di Stefano Pioli, che spera di riavere il suo miglior giocatore al massimo della forma.