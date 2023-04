Napoli, piove sul bagnato in vista della Champions: brutte notizie

Il Napoli in crisi dopo la sconfitta col Milan? Intanto brutte notizie in vista della Champions League, piove sul bagnato per Luciano Spalletti

Il poker servito dal Milan al Maradona è stata una doccia gelata per tutta la città di Napoli. In una serata surreale, dove anche il tifo si è messo di traverso, la formazione di Luciano Spalletti è caduta in malo modo. Erano da oltre vent’anni che gli azzurri non subivano un’umiliazione simile nella propria tana. Un’umiliazione che fa ancor più rumore, considerata la stagione da record finora del Napoli e considerato l’avversario che tornerà a battagliare in Champions League contro i partenopei.

Luciano Spalletti, adesso, è a caccia di risposte dai suoi. La prossima di campionato contro il Lecce sarà cruciale per testare la risposta e la reazione del gruppo, in attesa di ricevere quanto prima buone notizie dall’infermeria. Il rientro di Victor Osimhen può diventare cruciale per questo Napoli, anche se in vista del doppio confronto di Champions League non giungono esattamente delle buone notizie per gli azzurri. Anzi, a gongolare sono gli avversari, col Milan già pronto ad esultare.

Napoli, brutte notizie per Spalletti. E Pioli gongola per il suo Milan…

Secondo le ultime che filtrano da Milanello, Stefano Pioli è pronto a recuperare due tasselli fondamentali in vista dei quarti di finale. Chi? Pierre Kalulu e Junior Messias, assenti per infortunio nella magica notte di Fuorigrotta. Il primo potrebbe rientrare in tempo per il 18 aprile, mentre il secondo potrebbe essere a disposizione già per la gara dell’andata in programma il 12.

Insomma, gongola il Milan mentre il Napoli si lecca le ferite. Dopo aver acquisito ulteriore fiducia, i rossoneri rischiano di rinforzarsi ulteriormente in vista del doppio confronto di Champions League. Non una bella notizia per Luciano Spalletti, che per primo aveva avvisato la piazza dell’insidia italiana in Europa. Riusciranno gli azzurri a vendicare l’onta ricevuta in campionato? Oppure il 4-0 del Milan è un preoccupante campanello di allarme? A questo mese di aprile, adesso, l’ardua sentenza.