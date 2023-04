🔴 Napoli, le condizioni di tre big prima di Lecce e Milan

Il Napoli si prepara alla gara da giocare contro il Lecce e Luciano Spalletti ragiona sui giocatori da schierare: le condizioni di tre big.

Il Napoli per la 29a giornata di Serie A, che si disputerà venerdì prima delle vacanze di Pasqua, se la vedrà con il Lecce. Sarà questa la prima gara utile per provare a tornare alla vittoria in campionato. Luciano Spalletti sta perciò ragionando sull’impiego dei suoi. Gli ultimi aggiornamenti.

Non ci sarà ovviamente Victor Osimhen allo stadio Via del Mare contro il Lecce. L’attaccante nigeriano procede con il recupero dall’infortunio e punta alla Champions League. Sicuramente per la gara di ritorno dei quarti. Ma volendo essere ottimisti, come lo è lui stesso, anche già per quella di andata.

Luciano Spalletti sta cercando allora di comprendere quale formazione poter schierare per puntare a ottenere i tre punti contro il club salentino. Ma non perdendo di vista il fatto che dopo pochi giorni sarà di nuovo big match contro il Milan, per la Champions League mercoledì 12 alle 21:00 a San Siro.

Napoli, Spalletti pensa alla gara con il Lecce: possibile turnover in alcuni reparti

Il ‘Corriere dello Sport’, con l’edizione odierna, ha fatto un po’ il punto della situazione in casa Napoli. Queste le ultime dall’infermeria: “Kim Min-jae sta bene, mentre Victor Osimhen è ancora alle prese con il problema all’adduttore sinistro rimediato in Nigeria. Poi c’è Mathías Olivera che è con i postumi della lombalgia”. I tre big quindi procedono per recuperare quanto prima la migliore condizione fisica. Lo stesso Kim, pur essendo titolare contro il Milan, non era al 100% e la stanchezza è stata evidente.

Motivo per il quale Luciano Spalletti starebbe pensando di attuare un minimo di turnover con il Lecce. Anche perché subito dopo c’è la sfida in Champions League contro il Milan e il tecnico punta ad avere quanti più giocatori disponibili. “Insomma, venerdì – si legge ancora – a Lecce è possibile che Luciano Spalletti cambi qualcosa: Juan Jesus per uno dei centrali; Elmas per Piotr Zielinski; Hirving Lozano per Matteo Politano”.