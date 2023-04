Mercato Napoli, firma e ufficialità in arrivo: che gioia

Il Napoli riflette in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Giuntoli sta per mettere a segno un’importante operazione.

Il Napoli riflette, in vista della sessione estiva del mercato. Il club, infatti, proverà a regalare al tecnico Luciano Spalletti nuovi rinforzi con i quali aumentare la qualità complessiva della rosa a sua disposizione. I nomi più gettonati sono quelli di Lazar Samardzic (valutato circa 20 milioni dlal’Udinese) e di Tommaso Baldanzi, diventato il principale pezzo pregiato dell’Empoli. Al tempo stesso il direttore generale Cristiano Giuntoli provvederà a blindare alcuni dei gioielli più splendenti del gruppo.

Alcuni di loro hanno un futuro tutto da scrivere. È il caso, ad esempio, di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano impegnati in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto. I contatti tra le parti sono già scattati ma, fin qui, non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa. Il motivo è da ricercare nel fatto che il manager, d’intesa con il presidente Aurelio De Laurentiis, ha messo sul piatto proposte contenenti cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal messicano (4.5 milioni netti all’anno) e dal polacco (3.5).

Le interlocuzioni sono destinate a proseguire ma intanto non è da escludere un possibile divorzio in estate. In bilico anche la permanenza dei due principali trascinatori della squadra di Spalletti, ovvero Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Il primo, autore di 25 reti e 5 assist in 29 apparizioni complessive, sogna di sbarcare in Premier League e piace al Manchester United. De Laurentiis vorrebbe tenerlo ma intanto ha esposto il prezzo in vetrina: per prenderlo serviranno almeno 150 milioni.

Napoli, pronto un rinnovo di contratto

L’ala georgiana, a quota 14 gol e 16 passaggi vincenti in 31 gare, è finito invece nel mirino del Real Madrid e del Paris Saint Germain che, salvo sorprese, a giugno saluterà Lionel Messi. Giuntoli, come detto, tenterà di trattenerli entrambi. Nel frattempo, arrivano buone notizie riguardanti il prolungamento di Amir Rrahamani.

Il difensore in scadenza nel 2024, stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’, firmerà fino a 2027 con opzione per un altro anno. Tutti i dettagli sono stati discussi ed ormai si attende soltanto l’annuncio. Un’ottima notizia per Spalletti, alla luce dell’ottimo rendimento fornito dall’ex Verona. Dopo quella di Stanislav Lobotka, all’orizzonte c’è un’altra firma di fondamentale importanza per il Napoli del domani. Il pressing di Giuntoli ha prodotto il risultato sperato.