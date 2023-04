😳 Ultim’ora Osimhen: Napoli, questo può cambiare tutto

Colpo di scena in casa Napoli circa le condizioni di salute di Victor Osimhen. La notizia dell’ultima ora può cambiare tutto, ecco svelato cosa filtra da Castel Volturno

Avere o non avere Victor Osimhen fa tutta la differenza del mondo. Soprattutto quest’anno, con l’attaccante nigeriano che sta dimostrando di essere uno dei migliori cannonieri di tutta Europa. Lo sa bene il Napoli, che ha imparato a carissime spese a dover fare a meno dell’ex Lille proprio nel clamoroso 4-0 subìto contro il Milan. Lo stesso Milan che, adesso, gli azzurri saranno chiamati ad affrontare in Champions League.

I quarti di finale di coppa saranno un banco di prova importante per la formazione di Luciano Spalletti, che ha avviato questo delicato e decisivo mese di aprile nel peggiore dei modi. Già nella sfida di domani, al Via del Mare di Lecce, il Napoli spera di reagire e mostrare i muscoli della capolista. Anche e soprattutto per lanciare un segnale positivo alla piazza e uno di forza (l’ennesimo) al resto del campionato. Poi starà a quanto succederà nei prossimi giorni con Victor Osimhen a poter cambiare tutto, in un senso o nell’altro.

Napoli, quando rientra Osimhen? La notizia dell’ultima ora può cambiare tutto

Sì, perché il rientro di Victor Osimhen potrebbe ricevere una sterzata imprevista. Come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il nigeriano punta a tornare disponibile per la gara del 12 aprile: l’andata dei quarti di finale di Champions League a San Siro, contro il Milan.

Un orizzonte che l’ex attaccante di Wolfsburg e Lille insegue speranzoso, anche se la ‘Rosea’ avverte: lo staff medico del Napoli non vuole correre alcun tipo di rischio. E pertanto andrà ad evitare categoricamente qualsiasi forzatura. Osimhen scalpita, ma il dettame è chiaro: potrà tornare regolarmente in gruppo solo quando non avvertirà nessun tipo di dolore, anche il benché minimo. Soprattutto viste le sue doti e caratteristiche da scattista, che lo rendono un soggetto potenzialmente a rischio di eventuali ricadute. Un qualcosa che Spalletti ed il suo staff vogliono evitare ad ogni costo, consapevoli che il mese di aprile è ancora lunghissimo e pieno di gare cruciali per il Napoli.