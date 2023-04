Infortunati Milan, le novità dall’infermeria in vista del Napoli

Tengono banco gli infortunati in casa Milan in vista della super sfida di Champions League contro il Napoli. Pioli potrebbe recuperare alcuni degli indisponibili, e attenzione alla situazione Ibrahimovic

Chi recupererà in vista del match d’andata di Champions League contro il Napoli? Pioli incrocia le dita e spera di poter contare sul recupero di Kalulu. Il centrale difensivo, alle prese con un problema muscolare al flessore, potrebbe stringere i denti e tornare a disposizione per il match contro i partenopei. Nessun particolare rischio, ma piede sull’acceleratore per cercare di bruciare le tappe e rispondere presente alla super sfida di Champions.

Non solo Kalulu, restano da valutare anche le condizioni di Messias e Ibrahimovic. L’esterno brasiliano, fermo ai box per un problema ai flessori, potrebbe tornare in campo per il match contro il Napoli, anche se come confermato nelle ultime ore, difficilmente lo staff medico del Milan darà il via libera se l’ex Crotone non avrà recuperato al 100%.

Quasi certa l’assenza di Ibrahimovic. L’attaccante svedese, alle prese con noie fisiche, non sarà a disposizione per il match d’andata contro la compagine azzurra, ma proverà a recuperare per il match di ritorno. Pioli spera di poter contare sul suo centravanti per il match del San Paolo. Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni. Sul recupero di Ibrahimovic non trapela grandissimo ottimismo.

Infortunati Milan e i piani mercato del futuro

Considerando la situazione infortunati, non è escluso che il Milan possa valutare nuove strategie di mercato in vista del futuro. Origi, ora recuperato, non ha offerto particolari garanzie, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista tecnico. Ecco perchè i rossoneri potrebbero decidere di dire addio all’ex Liverpool già in estate.

Da valutare anche le condizioni di Giroud, autentica garanzia, ma spesso bloccato da qualche acciacco fisico. Stesso discorso per Rebic, altro potenziale sacrificato in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Dal punto di vista delle strategie di mercato sono attese novità nel corso dei prossimi mesi, ma in casa Milan potrebbe concretizzarsi una vera e propria rivoluzione offensiva.