Milan-Napoli, l’annuncio di Ancelotti fa infuriare i tifosi

Il Napoli giocherà mercoledì con il Milan l’andata del quarto di finale di Champions, ma Ancelotti ha già fatto infuriare i tifosi azzurri.

Dopo la vittoria di venerdì scorso al Via del Mare contro il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni, il Napoli si appresta a giocare l’andata del quarto di finale di finale di Champions League. Gli azzurri, infatti, mercoledì sera a San Siro giocheranno la prima sfida contro il Milan di Stefano Pioli.

Per questa gara c’è molta tensione in casa partenopea, soprattutto per le condizioni fisiche di Victor Osimhen. Il nigeriano, tornato infortunato dagli impegni con la sua Nigeria, proverà in questi due giorni ad essere arruolabile per la partita di mercoledì contro il Milan. Mentre Stefano Pioli, dopo il turnover fatto nel match casalingo contro l’Empoli, dovrebbe schierare la stessa formazione che ha stravinto la sfida del Maradona di 10 giorni fa.

Tuttavia, lo stesso tecnico rossonero ha ribadito a’ Sky Sport’ che si aspetta un altro Napoli rispetto alla gara di campionato: “Mercoledì sarà diverso, perché entrambe le squadre giocheranno con grande energia. Dovremo cercare di essere compatti, attenti e determinati”. Ma se Stefano Pioli ha ammesso di temere ancora di più il team partenopeo, Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune parole che hanno fatto infuriare i tifosi azzurri”.

Milan-Napoli, l’annuncio di Carlo Ancelotti: “Sarebbe bello sfidare i rossoneri in finale”

L’attuale allenatore del Real Madrid, ai microfoni di ‘Radio Anch’io in onda su Rai Radio 1’, ha infatti parlato così del doppio confronto tra le sue due ex squadre: “Dopo il sorteggio ho augurato a Maldini di vederci a Istanbul? Il mio è stato soprattutto un augurio al Milan, al quale sono affezionato. Questa sfida, in realtà, sarà molto equilibrata ed incerta. Sarebbe bello sfidarsi in finale? Per il Real sì, ma credo anche per il Milan. Anche se tutti vogliono arrivare a Istanbul“.

Carlo Ancelotti ha poi concluso il suo intervento: “In queste gare così importanti i calciatori sentono la pressione, ma saranno anche motivatissimi. Non ci sarà, quindi, il bisogno di fare dei discorsi motivazionali. Si dovrà parlare della strategia ad attuare nella partita, cercando di dare indicazioni chiare e semplici. L’intento è quello di farli sentire coinvolti e partecipi anche per stemperare un po’ la tensione”.