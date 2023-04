Milan-Napoli, Pioli suda freddo: un top è a serio rischio

Il Milan suda freddo in vista della gara di Champions League contro il Napoli. Un top di Stefano Pioli è a serio rischio, ecco svelato tutto

Non è una Pasqua serenissima per il Milan, che rallenta subito dopo il clamoroso 4-0 servito al Napoli. L’impresa del Diego Armando Maradona è stata già cancellata dalla scialba prestazione con cui i campioni di Italia hanno pareggiato in casa contro l’Empoli. Un match ed un pareggio che complicano la rincorsa alla prossima Champions League dei rossoneri, che intanto preparano la gara dei quarti di finale contro la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti.

In attesa di capire quale saranno le scelte effettive di Stefano Pioli, il Diavolo deve fare i conti con i possibili imprevisti. Il Milan sa bene che dinanzi troverà un Napoli con motivazioni ben diverse, rispetto all’ultimo incrocio di campionato. Nonostante un momento non brillante e qualche assenza di lusso, l’undici di Luciano Spalletti vorrà vendicare ad ogni costo l’onta subita al Maradona. E provare a raggiungere una semifinale di Champions League che avrebbe dello storico per il club di patron Aurelio De Laurentiis.

Milan-Napoli, un top di Pioli è a serio rischio: la squalifica può costargli carissimo

Intanto, Stefano Pioli ed il suo Milan sudano freddo. La situazioni diffidati in casa rossonera è tutt’altro che rosea in Champions League, con ben quattro calciatori che rischiano di saltare la gara di ritorno con il Napoli in caso di cartellino giallo. E tra questi c’è un top assoluto del Diavolo.

Sandro Tonali, infatti, è a serio rischio squalifica. La colonna del centrocampo milanista è ad una sola ammonizione dalla squalifica in Champions League, tenendo in ansia i tifosi del Milan e il suo allenatore Stefano Pioli. A rischiare una diffida, però, sono anche il centrale Tomori, il centrocampista Krunic ed il terzino Ballo Touré. Al netto di quest’ultimo, a serio rischio sono anche due ulteriori pedine fondamentali dei rossoneri. Nel Napoli, invece, solo in tre rischiano la squalifica: Kim, Politano e Juan Jesus.