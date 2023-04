Napoli, addio a un nome storico: ecco il piano di Giuntoli

Il Napoli al termine della stagione potrebbe dire addio ad un titolare. Il direttore sportivo Giuntoli ha individuato il possibile erede.

Il Napoli ha iniziato a riflettere, in vista della sessione estiva del mercato. L’idea è quella di regalare al tecnico Luciano Spalletti nuovi elementi di qualità, in grado di rendere ancora più competitiva la rosa a sua disposizione. Diversi i profili seguiti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il quale, in questo finale di stagione, dovrà valutare anche la posizione di numerosi titolari con un futuro ancora tutto da scrivere.

È il caso, ad esempio, di Piotr Zielinski legato agli azzurri fino al 2024. I contatti tra le parti sono scattati da tempo ma finora non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa ritenuto soddisfacente dai soggetti coinvolti. Il motivo è da ricercare nel fatto che il manager azzurro, rispettando la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di abbassare il monte-ingaggi, ha messo sul piatto un’offerta comprendente cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal polacco.

Le interlocutori proseguiranno nelle prossime settimane. Giuntoli, dal canto suo, auspica di chiudere in maniera positiva l’operazione, alla luce dell’importanza del calciatore all’interno dello scacchiere tattico di Spalletti. Al momento, però, una partenza dell’incursore ex Udinese non è da escludere. Scenario che ha spinto il club ad attivarsi ed individuare una serie di suoi possibili sostituti.

Napoli, Zielinski verso l’addio

Uno di questi, in particolare, risponde al nome di Lazar Samardzic. L’ex Lipsia, dopo un anno di apprendistato, si è imposto all’Udinese (4 reti e 3 assist in 27 apparizioni) ed ha aperto alla possibilità di trasferirsi in un contesto maggiormente competitivo rispetto a quello bianconero. I friulani lo valutano almeno 20 milioni: una cifra alla portata del Napoli, iscrittosi alla corsa su input di Spalletti.

I riflettori, poi, sono stati puntati anche su Tommaso Baldanzi che, in questi mesi, ha scalato le gerarchie di Paolo Zanetti al punto da diventare il pezzo più pregiato dell’Empoli. I toscani hanno fissato a 10 milioni la base d’asta ma contano di incamerare un ammontare di molto superiore, considerando le numerose squadre che si sono mostrate interessate al classe 2003. Per sostituire Zielinski, inoltre, il Napoli potrebbe ricorrere ad una soluzione interna: ovvero dare fiducia a Gianluca Gaetano, impiegato con il contagocce da Spalletti (5 presenze per un totale di 35 minuti in campo) ma molto stimato dal mister originario di Certaldo.