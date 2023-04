💸 Napoli, pioggia di milioni dirompente: De Laurentiis può già esultare

Il Napoli, in attesa di affrontare in Champions League il Milan, può comunque sorridere. Il dato che manda in estasi De Laurentiis.

La stagione, fin qui, è stata eccezionale ma il Napoli non intende affatto cullarsi sugli allori. Gli azzurri, al contrario, intendono raccogliere i frutti di quanto seminato negli scorsi mesi e regalare ai propri tifosi ben due gioie. La prima è rappresentata dalla conquista del terzo scudetto della storia del club. Il traguardo, alla luce dei 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda a 9 partite dalla fine del campionato, ormai è all’orizzonte.

La città è pronta a vestirsi a festa ed ormai resta soltanto da vedere quando potranno ufficialmente scattare le celebrazioni. Probabile che ciò accada il 30 aprile, giorno in cui andrà in scena la trasferta sul campo della Salernitana. Non è poi da escludere che il tutto avvenga già una settimana prima ma dipenderà dal rendimento offerto in campo dalle inseguitrici. La pratica, in ogni caso, è ad un passo dall’essere chiusa. Ecco perché il Napoli, una volta ottenuta la matematica certezza, potrà concentrarsi soltanto sulla Champions League.

Il trofeo europeo rappresenta un obiettivo concreto del presidente Aurelio De Laurentiis, intenzionato ad andare avanti il più possibile nella competizioni. Per diversi motivi. In primis, il prestigio che la kermesse garantisce alle squadre partecipanti. In secondo luogo, per le ricche risorse economiche che garantisce alle squadre che riescono a raggiungere le fasi finali. Fin qui la società partenopea, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha incassato 78 milioni. Un ammontare, questo, che può crescere ancora.

Napoli, la Champions ha portato in dono 78 milioni

Battere il Milan nel doppio confronto ai quarti e centrare la qualificazione alle semifinali, ad esempio, dà diritto ad altri 12.5 milioni mentre ulteriori 15.5 milioni verranno erogati alle squadre che raggiungeranno la finale. A chi alzerà la coppa, infine, saranno concessi 4.5 milioni in più. Un ricco bottino, su cui De Laurentiis ha messo gli occhi in attesa poi di valutare la posizione dei giocatori finiti nel mirino dei top club.

Victor Osimhen, come noto, piace al Manchester United che, in estate, proverà a farsi avanti ancora una volta al fine di prenderlo e portarlo in Premier League. Il Napoli vorrebbe trattenerlo ma intanto ha esposto il prezzo in vetrina, facendo sapere alle spasimanti che per prendere il nigeriano serviranno almeno 150 milioni. In arrivo, quindi, c’è una pioggia di fondi. De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli possono sorridere.