😮 Napoli, tifosi al settimo cielo: ufficialità da sogno per il club

Il Napoli di Luciano Spalletti giocherà questa sera contro il Milan, ma per i tifosi partenopei c’è già un’importante manna dal cielo.

Il Napoli, dopo la netta sconfitta di circa dieci giorni allo Stadio Diego Armando Armando Maradona, è atteso da un’altra gara contro il Milan di Stefano Pioli. Gli azzurri, infatti, giocheranno contro il team meneghino l’andata del quarto di finale di Champions League.Â

Anche se Luciano Spalletti ha più di qualche problema di formazione, soprattutto in attacco. Il tecnico toscano, infatti, non ha a propria disposizione né Victor Osimhen né Giovanni Simeone. L’ex Lille, di fatto, non ha recuperato dal problema muscolare rimediato con la sua Nigeria

Mentre il calciatore argentino ha subito un infortunio durante il match di venerdì scorso al Via del Mare contro il Lecce dell’ex azzurro guidato da Marco Baroni. Davanti, quindi, dovrebbe giocare Giacomo Raspadori che, però, non è al massimo della condizione. Il centravanti italiano, di fatto, è tornato solo da un paio di settimane dal ko muscolare che l’ha costretto a restare ai box per una quarantina di giorni. Tuttavia, nonostante questi problemi di formazione di Luciano Spalletti, per i tifosi azzurri è arrivata comunque una manna dal cielo.Â

Napoli è tra le città designare dalla FIGC per ospitare la fase finale di Euro 2032: ecco tutti i dettagli

L’Italia, infatti, si è ufficialmente candidata per ospitare l’Europeo del 2032. La FIGC, di fatto, ha consegnato alla Uefa il Final Bind Dossier, comunicando anche le dieci città designate per la fase finale della competizione. Tra queste, per la gioia dei tifosi del Napoli, c’è anche il capoluogo campano.Â

Se il nostro paese dovesse riuscire ad ottenere l’organizzazione di Euro 2032, la decisione verrà presa il prossimo ottobre dal Comitato esecutivo, lo Stadio Diego Armando Maradona sarebbe di fatto coinvolto nei lavori di ristrutturazione dei vari stadi italiani.Â

L’impianto di Fuorigrotta è stato oggetto di lavori importanti già in occasione delle Universiadi del 2019, ma con l’Europeo ci saranno sicuramente degli interventi più strutturali: dal rifacimento esterno alla possibile eliminazione della pista di atletica.