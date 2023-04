😱 Napoli, ora è tutto vero: De Laurentiis pronto a far esultare i tifosi

Il presidente del Napoli De Laurentiis, nel corso di un’intervista, ha rilasciato delle dichiarazioni che faranno esultare la piazza azzurra.

La stagione, fin qui, è stata esaltante ma il Napoli non intende affatto cullarsi sugli allori. Gli azzurri, infatti, proveranno a raccogliere i frutti di quanto seminato in questi mesi e regalare ben due soddisfazioni ai propri tifosi. Lo scudetto, ad esempio, è ad un passo. I 16 punti di vantaggio nei confronti della Lazio, a 9 partite dalla fine del campionato, rappresentano un margine concreto ed ora resta soltanto da capire quando potrebbe scattare la festa.

La città, intanto, freme in attesa di poter scendere in strada e nelle piazze al fine di celebrare il terzo tricolore nella storia del club. L’avvenimento attrarrà un gran numero di simpatizzanti della squadra e la società, insieme alle istituzioni locali, sta predisponendo un apposito piano “anti-caos” teso a consentire alle famiglie e ai support più giovani di vivere questa giornata storica in tutta sicurezza. I partenopei però, come detto, non si accontentano ed hanno messo nel mirino anche la Champions League.

Questa sera a San Siro andrà in scena l’andata dei quarti di Champions League contro il Milan, atteso poi allo stadio “Maradona” il 18 aprile. Un doppio confronto epoca, che consentirà al vincitore di affrontare in semifinale una tra l’Inter ed il Benfica. Proprio del cammino fatto dagli azzurri ha voluto parlare il presidente Aurelio De Laurentiis, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni del quotidiano olandese ‘Telegraaf’.

Napoli, De Laurentiis pensa ad una serie tv

“Il fatto che il Napoli non vinca lo scudetto da tanti anni non è dovuto solo al Napoli stesso, ma anche ad altri fattori che ora stanno lentamente ma inesorabilmente venendo a galla. Ma non voglio aggiungere altro”. Ora il traguardo è in vista: un risultato frutto del lavoro fatto a partire dal 2004, anno in cui De Laurentiis acquistò il club.

“Era sull’orlo della bancarotta. Non c’era niente, nessun buon giocatore, nessuna struttura. Abbiamo costruito una nuova realtà da quel punto zero. Abbiamo pensato di realizzare una serie tv sull’argomento, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo scudetto”. Le novità in arrivo sono quindi tante. La città può davvero sognare in grande.