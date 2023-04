❌ Niente Champions, ad annunciarlo è lui in persona: tifosi commossi

E’ tutto pronto per la gara di questa sera tra il Milan ed il Napoli, ma i tifosi azzurri sono già commossi per un messaggio da brividi.

Il Napoli ha subito risposto al brutto ko interno rimediato contro il Milan, visto che ha vinto venerdì scorso al Via del Mare contro il Lecce di Marco Baroni. Con questo successo, di fatto, il team partenopeo ha messo un altro importantissimo mattone per la vittoria finale della nostra Serie A.

Gli azzurri, in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione inflitta alla Juventus, hanno infatti confermato il proprio vantaggio di 16 punti sulla Lazio di Maurizio Sarri, ma adesso c’è un turno in meno al termine del campionato. Al Napoli, di fatto, bastano 4 vittorie ed un pareggio per laurearsi campione d’Italia.

Ma per la squadra guidata da Luciano Spalletti non c’è tempo di rilassarsi, visto che questa sera scenderà in campo allo Stadio San Siro per giocare l’andata del quarto di finale di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli. Tuttavia, il tecnico toscano per questa sfida così importante dovrà fare a meno sia di Victor Osimhen che di Giovanni Simeone, entrambi out per infortunio.

Milan-Napoli, il messaggio di Giovanni Simeone prima della gara

Proprio il ‘Cholito’, tramite un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di ‘Instagram’, ha voluto dare un messaggio ai tifosi azzurri: “Fa davvero tanto male saltare questa gara…Piccole sfortune che hanno parte del mondo del calcio, ma dobbiamo guardare avanti!!! Oggi sarò un tifoso napoletano in più, con una grande fiducia nel team, mentre sto lavorando duramente per tornare il prima possibile!! Grazie a tutti per il vostro sostegno…FORZA NAPOLI!!!”.

Queste belle parole di Giovanni Simeone, di fatto, sono diventate subito virali tra i tifosi del Napoli. L’argentino, vista l’assenza di Victor Osimhen, sarebbe partito quasi sicuramente titolare questa sera contro il Milan di Stefano Pioli, ma l’infortunio muscolare rimediato contro il Lecce gli ha impedito di giocare un quarto di finale di Champions League.