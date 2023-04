Calvarese durissimo su Kovacs: Milan-Napoli, sentenza netta

Dopo le polemiche per l’arbitraggio di ieri sera durante il quarto di finale tra Milan-Napoli arrivano le dichiarazioni dell’ex arbitro.

Il Milan supera il Napoli nel quarto di finale d’andata di Champions League. Il risultato lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno, ma dalle parti del Maradona ci sono grandissimi rimpianti per un gestione arbitrale che ha portato all’espulsione di Anguissa e all’ammonizione del diffidato Kim che quindi salteranno la gara di ritorno.

A dare un parere sulla direzione di gara di Kovacs, l’arbitro della partita di ieri, ci ha pensato l’ex fischietto Giampaolo Calvarese che, ai microfoni di TvPlay.it ci è andato poco per il sottile: “L’arbitro di ieri l’avevo visto già in altre occasioni dove aveva ben fatto, ma ieri ha sbagliato tutta la gestione dei cartellini. Se inizi in un determinato modo i giocatori si adeguano. In campo si capisce quale è il metro di giudizio. Poi non si può cambiare. E’ partito con un metro di giudizio e poi improvvisamente è cambiato tutto nella ripresa.”

In particolare Calvarese si concentra sul mancato giallo a Leao: “E’ inspiegabile davvero, non c’è una spiegazione sulla mancata ammonizione di Leao dopo che calcia la bandierina.” L’ex arbitro però ritiene sbagliata anche al decisione riguardo Di Lorenzo: “Il primo giallo ad Anguissa ci può pure stare, ma è il giallo a Di Lorenzo che secondo me è sbagliato e non doveva esserci. Non lo capisco, ha protestato moderatamente, non può essere da ammonizione.”

Milan-Napoli, il parere di Calvarese: “Rosetti secondo me non sarà contento.”

Calvarese rivela anche che ieri in tribuna a vedere Kovacs c’era il designatore Rosetti che riponeva tante speranze nel fischietto di Milan-Napoli. Speranze che però, alla luce della prova fornita, potrebbero non essere state rispettate: “Rosetti per Kovacs puntava ad una semifinale, dopo ieri penso che non arbitrerà più in Champions League. Forse nemmeno in Europa League.”

“A prescindere dal fallo di Tonali su Kvaratskhelia il problema è la gestione e il metro di giudizio.” ha concluso Calvarese. “Non puoi usare un metro nel primo tempo per Leao, Kim, Theo Hernandez e poi nella ripresa cambi tutto e mandi fuori Anguissa oppure dai un giallo a Di Lorenzo che, da capitano, sta chiedendo spiegazioni.”