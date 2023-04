😍 Napoli, arriva la notizia più attesa: è ufficiale, Spalletti gongola

Il Napoli è tornato subito ad allenarsi oggi, in vista della sfida di campionato contro il Verona. Spalletti ha ricevuto un’ottima notizia.

Il Napoli, ieri, sognava di vivere un’altra serata di gala ed imporre il proprio gioco anche a San Siro. Invece è arrivato un ko inatteso che, pur mantenendo aperto il discorso qualificazione, complica i piani di Luciano Spalletti il quale, nel ritorno previsto il 18 aprile allo stadio “Maradona”, dovrà fare a meno degli squalificati Andre Zambo Anguissa e Kim Min-Jae. Il tecnico oggi ha comunque ricevuto una buona notizia.

Victor Osimhen, stando a quanto riportato nel report pubblicato nel sito del club, ha infatti svolto parte del lavoro in gruppo. In seguito, ha proseguito il proprio programma di recupero personalizzato. Una buona notizia, che lascia ben sperare in vista della prossima gara contro i Campioni d’Italia. Il nigeriano, autentico trascinatore degli azzurri alla luce dei 25 gol e 5 assist totalizzati in 29 apparizioni, come noto è ai box per colpa della lesione distrattiva rimediata in nazionale.

Le sue condizioni verranno costantemente monitorate dallo staff medico del club. L’ex Lille, finito intanto nel mirino del Manchester United, vorrebbe rientrare subito in gruppo ma nell’ambiente la parola d’ordine è “cautela”. Il dolore sembra scomparso tuttavia il semaforo verde arriverà soltanto quando dimostrerà di essere guarito al 100% così da evitare una pericolosa ricaduta. Spalletti, in ogni caso, avrà bisogno di lui per strappare il pass per la semifinale.

Napoli, Osimhen si è allenato in gruppo

La scelta di schierare nella posizione di falso nueve Eljif Elmas, supportato ai lati da Hirving Lozano e Khvicha Kvaratskhelia, non ha prodotto i risultati sperati. Il macedone, pur muovendosi molto, è finito nella morsa di Fikayo Tomori e Simon Kajer andando incontro ad una prestazione deludente. Con Osimhen in campo, invece, l’attacco azzurro diventerebbe molto più pericoloso e garantirebbe maggiore imprevedibilità alla manovra azzurra.

Sabato nel match casalingo contro il Verona, reduce dal successo sul Sassuolo, il nigeriano non ci sarà mentre è probabile che venga convocato per martedì. Dalla lista, invece, mancherà di sicuro Giovanni Simeone alle prese con problema muscolare alla coscia destra. L’argentino, fa sapere il Napoli, nella mattinata odierna ha svolto terapie. Il contro alla rovescia è scattato. Osimhen e Spalletti incrociano le dita. Il Milan è avvertito.