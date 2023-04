Meret-Napoli, lo ha detto davvero: spunta un retroscena sulla maschera

Meret dovrebbe giocare anche il match di domani tra Napoli e Verona, ma sul portiere bisogna registrare un retroscena sulla maschera.

Dopo la sconfitta nella gara di andata del quarto di finale di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli, il Napoli è pronto per scendere di nuovo in campo. Gli azzurri, infatti, domani ( esattamente alle ore 18.00) ospiteranno il Verona di Marco Zaffaroni.

Gli azzurri sono sicuramente super favoriti per il successo finale, ma dovranno prestare comunque la massima attenzione. Il Verona, infatti, deve fare di tutto per strappare almeno un punto dalla gara di domani, visto che è terzultimo ed ha quattro punti in meno dello Spezia guidato da Leonardo Semplici, uscito sconfitto dal match di questa sera contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Per questa partita contro i veneti, visto l’imminente ritorno di martedì prossimo contro il Milan, Luciano Spalletti attuerà un importante turnover. Il tecnico toscano, infatti, dovrebbe far riposare giocatori cardini come Lobotka e Kvaratskhelia. Mentre tra i titolari non dovrebbe riposare Alex Meret. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare un retroscena sulla maschera che ha indossato nelle ultime partite del Napoli.

Napoli, Nando Orsi sul gol subito da Alex Meret contro il Milan: “La maschera gli ha dato forse qualche problema di visuale”

Nando Orsi, nel corso della trasmissione ‘Giochiamo D’Anticipo in onda su Televomero’, si è infatti soffermato così sulla prestazione fatta del portiere del Napoli contro il Milan: “Meret? Ha qualche responsabilità sul gol realizzato dai rossoneri. La conclusione di Bennacer, di fatto, non richiedeva una parata d’istinto”.

L’ex portiere della Lazio ha poi continuato il suo intervento sul giocatore di Spalletti: “Meret ha scelto il lato sinistro, ma il tiro non preciso l’ha obbligato a cambiare posizione. Se la maschera che indossa può avergli dato qualche problema di visuale? Non lo so, forse un po’ sì. Se il Napoli può rimontare il risultato dell’andata? Sì, ma senza Anguissa e Kim non sarà facile. Cosa posso dire sul Milan? E’ squadra che non viene considerata da nessuno, ma non sbaglia mai le grandi partite”.