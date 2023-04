“Sarà una guerra”: Napoli, l’annuncio in diretta spiazza tutti

In casa Napoli c’è grande attesa per il match di ritorno di Champions League contro il Milan. Occhio però anche al campionato.

Saranno settimane di lunga attesa in casa Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è ormai ad un passo dallo storico titolo e mancano poche vittorie al terzo scudetto, un trofeo che manca da ben 33 anni. Ci sono già vari addobbi in città e l’entusiasmo è a mille, in città si indaga su quando si potrà festeggiare ufficialmente.

In questi giorni i tifosi partenopei hanno altro a cui pensare, stranamente. Il campionato è ormai ben definito, ma martedi sera andrà in scena al Maradona la sfida di ritorno tra Napoli e Milan, match valido per i Quarti di finale di Champions League. Gli azzurri hanno davanti un’opportunità storica ma devono ovviamente ribaltare lo 0-1 di San Siro, sfida decisa dal gol di Ismael Bennacer.

Prima del Milan ci sarà ovviamente il match di campionato con gli azzurri che affronteranno al Maradona l’Hellas Verona, una squadra in piena corsa per la salvezza. Gli scaligeri di Zaffaroni sono reduci da un buon momento e vogliono fare punti anche in casa della capolista. Per questo match invece Luciano Spalletti è pronto a fare un ampio turnover e un calciatore che potrebbe trovare spazio è Gianluca Gaetano.

Napoli, l’annuncio di Gaetano sul Verona

Il calciatore di origini campane potrebbe essere l’unico campano della rosa a vincere lo scudetto e domani potrebbe essere tra i protagonisti. Gaetano è intervenuto in data odierna ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La squadra non si è rilassata, a Milano abbiamo fatto bene mentre in campionato ci sta abbassare un pò le prestazioni. Domani abbiamo un match molto importante e il Verona farà la guerra, si giocherà il tutto per tutto. Noi proveremo a fare quello che facciamo sempre”.

Mancano poche vittorie e il Napoli potrà finalmente festeggiare lo scudetto. Il titolo è molto vicino e la squadra sta lavorando alla grande. Senza dimenticare il sogno Champions con gli azzurri che martedi affronteranno una delle sfide più importanti della propria storia.