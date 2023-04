Napoli, Kvaratskhelia potrebbe non bastare: si cerca una soluzione

Kvaratskhelia è un giocatore insostituibile e preziosissimo nel Napoli di Spalletti, ma questo aspetto può anche avere dei lati negativi.

È stato uno dei mattatori indiscussi di questa stagione: arrivato per appena 10 milioni di euro, Khvicha Kvaratskhelia ha conquistato la Serie A in men che non si dica. Lui e Osimhen sono stati la coppia d’oro dei successi inaspettati del Napoli in questa stagione, ma un problema si profila all’orizzonte. Il talento georgiano, già sul taccuino di molte big internazionali, non ha nessun vero sostituto.

Il piano del Napoli è ovviamente quello di trattenerlo il più a lungo possibile in azzurro. Il suo contratto da 1,5 milioni l’anno dura fino al 2027, ma è scontato che in estate le parti si incontreranno per discutere un adeguamento. L’idea è di estendere di un anno l’accordo attuale e alzare lo stipendio annuale del giocatore, che adesso è uno dei meno pagati della rosa azzurra. Nel frattempo, è probabile che chi lo volesse acquistare dovrà sborsare al Napoli almeno 100 milioni di euro.

Una cifra decuplicata rispetto a quanto speso solo pochi mesi fa da De Laurentiis. Merito delle prestazioni dell’attaccante mancino, che in questa annata è sceso in campo in 32 occasioni, segnando 14 reti e servendo 16 assist. Numeri che denotano la sua importanza nel Napoli, ma fanno emergere anche un problema: in rosa, Spalletti non ha a disposizione nessun sostituto di Kvaratskhelia.

Caccia al vice Kvaratskhelia: chi può fare al caso del Napoli?

A inizio stagione si è deciso che la seconda scelta nel ruolo di ala sinistra dovesse essere il 24enne Alessio Zerbin, ma alla fine Spalletti ha dato ben poche possibilità al piemontese. Zerbin ha giocato appena 10 partite, per un totale di 179 minuti, senza mai segnare e servendo un unico assist, in Coppa Italia. Nelle sei partite saltate da Kvaratskhelia fin qui, tre volte lo ha sostituito Elmas, due volte Raspadori e solo una Zerbin.

Risulta evidente, quindi, che in estate il tecnico toscano chiederà una riserva di maggiori livello per la sua stella. Lo scorso novembre si era parlato del giovane Mattia Felici della Triestina, ma per quanto il suo resti un profilo interessante il Napoli cerca un giocatore di maggiore esperienza. La soluzione potrebbe arrivare da un giocatore in scadenza di contratto, come Wilfried Zaha del Crystal Palace o Jonathan Bamba del Lille. Quest’ultimo, in particolare, era già stato accostato ai partenopei a dicembre 2022.