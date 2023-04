Napoli, arriva l’annuncio sul futuro: l’azzurro vuota il sacco in diretta

Il calciatore del Napoli interviene alla vigilia del prossimo match di campionato e fa una rivelazione importante sulle intenzioni che ha per il futuro.

Alla vigilia della sfida di campionato prevista allo Stadio Diego Armando Maradona, ovvero Napoli-Hellas Verona, è intervenuto pubblicamente Gianluca Gaetano. Il centrocampista azzurro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, riferendosi al momento che vive la squadra anche alla luce della sconfitta per 1-0 in Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League.

All’emittente ufficiale del club azzurro Gaetano non ha nascosto il dispiacere della squadra per il risultato del match del mercoledì appena trascorso: “Siamo molto rammaricati, perché abbiamo disputato una grandissima partita. Ci è mancato soltanto il gol, il guizzo finale. Maignan ha poi fatto tante parate. Siamo comunque felici perché ci giochiamo tutto a Napoli con la spinta dei tifosi del Maradona”.

Guai a parlare di cali di concentrazione. Gaetano riafferma l’abnegazione del gruppo e domani in campo sono tutti pronti a manifestarla: “Nessuna squadra adagiata. Ci sta un calo. A Milano abbiamo offerto una grandissima prestazione. Ora dobbiamo rifarci contro il Verona. Sarà un’altra sfida molto importante”.

Napoli, Gaetano: “Osimhen importante, il mio futuro è qui”

Contro l’Hellas Verona d’altronde il Napoli potrà anche contare sul suo centravanti, Victor Osimhen. Il nigeriano è tornato a lavorare in gruppo ed è pronto a supporto dei compagni: “Recuperarlo è molto, molto importante nonostante anche in sua assenza a San Siro la prestazione è stata ottima. Avevamo Raspadori, che non era al 100%. L’ho visto molto molto carico”.

Infine, Gianluca Gaetano racconta del suo rapporto con mister Spalletti e commenta l’emozione per lo scudetto in arrivo: “Con il tecnico ho un rapporto molto buono. Per me spende sempre belle parole. Sentirle da lui che sta facendo grandissime cose a Napoli e in tutta la carriera per me è molto importante. Sono cresciuto, sto crescendo. Non è facile non giocare, ma comunque mi faccio trovare pronto ogni volta che vengono chiamato in causa. Senza le 4-5 vittorie che mancano, non riesco a pensare alla festa scudetto ma fa piacere vedere le strade dipinte d’azzurro. Il mio futuro è qui, è dare il massimo per il Napoli e poi vedremo”.