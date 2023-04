“70 milioni di euro”: mercato Napoli, colpo Scudetto per Giuntoli

Il Napoli vuole ottenere quanto prima la sicurezza matematica per lo Scudetto di questa stagione, ma nel frattempo ragiona su un colpo di mercato. Le ultime.

Il Napoli si sta preparando per scendere in campo al Diego Armando Maradona contro il Verona. La 30^ giornata di Serie A non deve portare con sé passi falsi: l’obiettivo è conquistare quanto prima la certezza matematica di questo Scudetto. Nel frattempo arrivano novità non da poco anche in ottica calciomercato: le ultime.

Il Napoli ritrova Victor Osimhen per la gara contro il Verona. Tutto porta ad azioni ragionate e a far propria la pazienza perché l’attaccante nigeriano sarà un fattore imprescindibile da utilizzare in Champions League. Nella gara di ritorno dei quarti di finale contro il Milan.

Mentre Luciano Spalletti prepara la gara della 30^ giornata di Serie A, Cristiano Giuntoli lavora in modo inarrestabile sul mercato. Dopo la vittoria dello Scudetto può arrivare un regalo non da poco. Servono 70 milioni di euro per il giocatore che piace agli azzurri.

Calciomercato Napoli, Giuntoli si prepara a mettere a segno il colpo: servono 70 milioni

Il Napoli, non è una novità, segue da tempo il giovanissimo attaccante che tra le file dell’Atalanta (e della Danimarca) si è messo in mostra a suon di gol. Si tratta ovviamente di Rasmus Hojlund che sta facendo impazzire diversi club che hanno da tempo iniziato a seguirlo.

Secondo il ‘Corriere di Bergamo’, infatti, tanto del destino di Hojlund si deciderà con l’estate che si sta avvicinando e quindi con l’apertura ufficiale della finestra di mercato. Tante big dall’Italia, prima tra tutte il Napoli, e dall’estero sono sulle tracce dell’attaccante danese.

“Offerte vere e proprie – si legge – non ne sono ancora arrivate. Ma la sensazione è che per vederlo lasciare l’Atalanta servano non meno di 65-70 milioni di euro. L’attaccante danese piace molto anche al Napoli se dovesse partire Victor Osimhen“. E in questo potrebbe incidere tanto la vittoria dello Scudetto e i ricavi che questo trofeo porterebbe con sé.