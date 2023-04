🔥 Napoli, ufficialità e tifosi in delirio: Spalletti esulta

Il Napoli, dopo la parentesi di Champions League, si prepara per affrontare il Verona oggi pomeriggio al Maradona: torna il pupillo di Spalletti.

Il Napoli questo pomeriggio alle 18:00 scenderà in campo al Diego Armando Maradona contro il Verona. Bisogna archiviare momentaneamente l’andata dei quarti di finale Champions League contro il Milan e concentrarsi intanto sul campionato. Torna a disposizione il pupillo di Luciano Spalletti.

Il Napoli questo pomeriggio sarà impegnato in casa contro il Verona. Luciano Spalletti sta ragionando sulla possibile formazione da schierare, considerando il fatto che poi martedì sera dovrà vedersela nuovamente contro il Milan per il ritorno dei quarti di Champions League.

È stata, in ogni caso, diramata la lista dei convocati, per la 30^ giornata di Serie A e sia il tecnico sia i tifosi azzurri ritrovano il pupillo di questo Napoli.

Napoli-Verona, torna Osimhen tra i convocati: si scaldano i motori in vista del Milan

Manca sempre meno per Napoli-Verona, match della 30^ giornata di Serie A. Il club partenopeo è concentrato sulla conquista dello Scudetto, ma pensa anche al big match di ritorno da giocare contro il Milan in Champions League martedì. Non c’è più margine per i passi falsi. Ma adesso torna a disposizione Victor Osimhen, che è mancato fin troppo.

Il Napoli, infatti, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Verona. Questo l’elenco completo. Portieri: Pierluigi Gollini, Marfella, Meret. Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahamani, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Osimhen.

Si rivede quindi colui che è mancato fin troppo. Il Napoli spera di ritrovare i suoi gol e di vincere così le gare che sono previste da oggi in avanti fino alla chiusura della stagione. Si lavora, nel frattempo, per il recupero anche del Cholito Simeone.