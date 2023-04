Calciomercato Napoli, scenario incredibile: addio Zielinski

Il Napoli è atteso dalla gara di martedì contro il Milan, ma bisogna registrare delle novità di mercato su Zielinski.

Dopo la sconfitta rimediata mercoledì scorso in Champions League contro il Milan di Stefano Pioli, il Napoli è tornato a disputare una gara di campionato. Gli azzurri, infatti, hanno pareggiato 0-0 allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona di Marco Zaffaroni.

I veneti, infatti, sono riusciti a strappare un pareggio fondamentale per la loro stagione, visto che adesso hanno solo tre punti di svantaggio dallo Spezia quartultimo. Il Napoli, dal canto suo, non è mai riuscito ad imprimere un ritmo così alto da mettere in seria difficoltà il Verona.

Solo nei minuti di finali, grazie agli ingressi in campo dei vari Osimhen, Lobotka, Kvaratskhelia e Zielinski, il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a mettere pressione al team veneto. Gli azzurri, infatti, hanno avuto l’unica grande occasione della partita all’89’ con la traversa colpita dal centravanti nigeriano. Il team azzurro è ora atteso dalla gara di ritorno di Champions contro il Milan, anche se bisogna registrare alcune voci di mercato proprio su uno dei giocatori che sono subentrati ieri contro il Verona nel corso della seconda frazione di gara.

Calciomercato Napoli, la Lazio di Sarri proverà a prendere Zielinski: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, la Lazio cercherà di prendere la prossima estate Piotr Zielinski. Il club capitolino cercherà di prendere l’ex Empoli anche senza una cessione di Milinkovic-Savic. Il futuro del centrocampista polacco è molto incerto, visto che il suo contratto con il Napoli scade l’anno prossimo e, almeno fino a questo momento, non ci sono novità sul suo presunto prolungamento contrattuale.

La Lazio dovrà comunque investire tra i 25 ed i 30 milioni di euro per cercare di portare Piotr Zielinski nella Capitale. Lotito e Tare dovranno poi trattare anche dal punto di vista dell’ingaggio, visto che il polacco percepisce al Napoli circa 3,5 milioni di euro all’anno, cifra decisamente vicina al tetto di 4 milioni di euro del club biancoceleste. Tuttavia, sempre come riportato dal quotidiano sportivo, i margini per un accordo tra le parti ci sarebbero.