Napoli, come sta Simeone? Arrivano le ultime da Castel Volturno

Il Napoli, dopo il pari di ieri contro il Verona, è atteso dal ritorno con il Milan, ma bisogna registrare degli aggiornamenti su Simeone.

Dopo la sconfitta di mercoledì scorso nell’andata del quarto di finale di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli, il Napoli deve rimandare ancora l’appuntamento con il successo. Gli azzurri, infatti, hanno pareggiato ieri allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona di Marco Zaffaroni.

I partenopei, di fatto, non sono andati oltre lo 0-0 contro i terzultimi in classifica. C’è anche da dire che la partita di ieri è stata comunque caratterizzata dai tanti cambi effettuati da Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, ha scelto di fare un cospicuo turnover, visto che già martedì ci sarà la gara di ritorno contro il Milan.

La sfida contro i rossoneri, visto che l’1-0 dell’andata, è di fatto un evento fondamentale per il club partenopeo. Luciano Spalletti, infatti, per questa gara storica ha fatto riposare ieri contro il Verona calciatori del calibro di Kvaratskhelia, Lobotka e Zielinski. Tuttavia, in attesa della partita di martedì contro il Milan di Stefano Pioli, in casa azzurra bisogna registrare delle importanti novità.

Napoli, il report da Castel Volurno: “Terapie per Giovanni Simeone, palestra per Gianluca Gaetano”

Come comunicato dallo Napoli, tramite il consueto report da Castel Volturno, Gianluca Gaetano ha fatto palestra, mentre Giovanni Simeone ha svolto delle terapie. L’argentino è infatti costretto a restare ai box per l’infortunio muscolare rimediato nella trasferta vinta una settimana fa allo Stadio di Via Del Mare contro il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni.

Il ‘Cholito’, di fatto, non sarà a disposizione né per la sfida di martedì contro il Milan né quella di domenica all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Giovanni Simeone, infatti, sta facendo di tutto per tornare per il derby contro la Salernitana di Paulo Sousa del prossimo 29 aprile, anche se un suo rientro è molto più plausibile che avvenga nel mese di maggio.