Calciomercato Napoli, Osimhen ne subisce il fascino: proposta indecente

Nella prossima sessione di mercato, il Napoli potrebbe perdere Victor Osimhen per una proposta indecente: tutti i dettagli

Il Napoli è al lavoro per andare avanti in Champions League e conquistare il terzo scudetto della sua storia. Per farlo, ha bisogno di un Victor Osimhen al massimo della forma. Vari sono stati i problemi fisici subiti quest’anno, che comunque non hanno frenato il rendimento del centravanti nigeriano, sempre molto importante nell’economia di una partita. Luciano Spalletti sa bene che per battere il Milan serviranno i suoi gol ed è molto felice di averlo recuperato dopo il problema con la nazionale.

Victor Osimhen, già dalla scorsa estate, era attenzionato da diversi top club di Premier League, come per esempio il Manchester United che però aveva Cristiano Ronaldo in rosa. Un pensiero degli ultimi giorni di mercato, con Mendes che voleva portare CR7 al Napoli. Per fortuna per il club partenopeo, le cose sono andate diversamente. Tuttavia, non è da escludere l’addio del centravanti nigeriano durante la prossima sessione di mercato estiva.

Napoli, De Laurentiis accetta solo proposte indecenti per Osimhen

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, per cedere Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis accetterà soltanto proposte indecenti dal valore superiore a 120 milioni di euro. Sul giocatore ci sono il Bayern Monaco, di cui si è parlato tanto negli ultimi giorni, Manchester United e Chelsea. Tutte alla ricerca di un forte centravanti per tornare a dominare in Europa. E lui, nonostante gradisca molto stare a Napoli, è molto affascinato dall’idea di giocare per il Bayern o per le big di Premier League, il suo campionato preferito.

E’ ancora difficile conoscere il futuro preciso di Osimhen, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 ed è molto complicato che si trovi un accordo per il rinnovo. A maggior ragione quando ci sono interessi sul tavolo molto pesanti. E per evitare che vada a un anno dalla scadenza, il Napoli alla fine potrebbe decidere di privarsene. Molto dipenderà anche dall’offerta che riceverà De Laurentiis, che vorrebbe monetizzare molto dalla sua eventuale cessione.