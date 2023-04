Mercato Napoli, colpo e firma del top: interviene De Laurentiis

Il Napoli ragiona sul mercato e interviene anche Aurelio De Laurentiis per una firma in particolare: ci sono novità importanti per il top.

Il Napoli, alla vigilia del match di Champions League contro il Milan, sta ragionando anche sul mercato. Per un’operazione nello specifico interviene anche Aurelio De Laurentiis, che non vuole privarsi di un suo pupillo. Gli ultimi aggiornamenti.

Kvicha Kvaratskhelia è arrivato la scorsa estate al Napoli anche e soprattutto per volere di Aurelio De Laurentiis. Cristiano Giuntoli ha poi messo in piedi l’operazione con maestria e il georgiano è arrivato per un valore di 12 milioni di euro.

Ora, dopo la strepitosa stagione condotta fin qui, il suo valore di mercato si è alzato vertiginosamente. Tant’è che è finito nel mirino di diversi club europei. Motivo questo per cui il Napoli si vuole portare avanti e ha già deciso cosa fare con il contratto di Kvicha Kvaratskhelia.

Napoli, le ultime novità su Kvaratskhelia: l’intenzione di De Laurentiis è prolungare la scadenza

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato di ‘Rai Sport’, vicino al mondo Napoli, ha parlato di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è diventato imprescindibile nella squadra di Luciano Spalletti, che ha contribuito non poco alla sua crescita. Le ultime novità su di lui.

Ciro Venerato ha parlato, a ‘Terzo Tempo’ in onda su ‘Tele A’ , così del rinnovo di contratto di Kvaratskhelia, la cui scadenza è attualmente fissata al 2027 : “Il giocatore resterà a Napoli, ci sarà un adeguamento economico perché passerà da 1,2 a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione e allungherà il contratto di un ulteriore anno. Inizierà il prossimo campionato con un contratto che lo legherà al Napoli per 5 anni”.