Napoli-Milan, la previsione che fa felice i napoletani: lo ha detto un ex rossonero

Il Napoli si prepara alla gara di ritorno dei quarti di Champions contro il Milan. Un ex rossonero fa sognare la tifoseria azzurra.

All’andata si è imposto il Milan, grazie alla rete realizzata da Ismael Bennacer. Il discorso relativo alla qualificazione alle semifinali di Champions League, in ogni caso, è ancora aperto ed il Napoli domani proverà a compiere l’impresa sognata dal popolo azzurro. La strada, complice la doppia assenza di André Zambo Anguissa e Kim Min-jae, è tutta in salita eppure Luciano Spalletti ha almeno un buon motivo per sorridere in vista del match.

Victor Osimhen, infatti, ha recuperato al 100% mettendosi alle spalle la lesione distrattiva che lo aveva obbligato a saltare la gara di andata e quella successiva sul campo del Lecce. Il nigeriano è rientrato sabato scorso contro il Verona, mettendo nelle gambe 17 minuti e dando dimostrazione di essere già in buona forma (suo il tiro che all’82esimo minuto ha colpito la traversa scaligera). Il suo obiettivo, adesso, è quello di recuperare il tempo perduto e guidare i propri compagni verso il traguardo.

Per Spalletti, come detto, si tratta della migliore notizia possibile. L’attaccante, finora, ha messo a segno 25 reti e 5 assist in 30 apparizioni complessive. Un vero e proprio top player il cui rendimento, in maniera inevitabile, ha attirato le attenzioni delle principali società della Premier League. Avances che il calciatore ha dimostrato di gradire ma per parlare di futuro ci sarà tempo più avanti.

Napoli, Montella elogia Osimhen

Osimhen guiderà l’attacco, supportato da Khvicha Kvaratskhelia a sinistra e da uno tra Hirving Lozano e Matteo Politano a destra (il messicano è più avanti). Proprio dell’ex Lille ha voluto parlare oggi Vincenzo Montella, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il tecnico dell’Adana Demirspor, in particolare, ha rivolto parole al miele nei confronti dell’attaccante.

“Il ritorno di Osimhen credo sposterà l’equilibrio della partita. Per come attacca la profondità, per come riempie l’area e per le abilità nel gioco aereo. E poi perché aiuta la squadra anche quando la palla è degli altri”. Con lui in campo, secondo Montella, il Napoli appare quindi più sicuro delle proprie possibilità. Un elemento, questo, da tener conto in fase di mercato. La previsione è stata lanciata. I supporter azzurri possono incrociare le dita.