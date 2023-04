❌Napoli-Milan, tegola dell’ultim’ora: il tecnico ora trema

La rifinitura di oggi non ha dato buone notizie al tecnico rossonero: il giocatore rischia seriamente di perdersi il confronto tra Napoli e Milan

Non sono soltanto buone notizie per Stefano Pioli. La rifinitura di oggi ha offerto le ultime indicazioni all’allenatore del Milan prima della partenza per Napoli, dove domani sera la sua squadra ripartirà dal vantaggio acquisito al termine dei primi 90 minuti di gioco.

I rossoneri, lanciati da Bennacer e Maignan a San Siro meno di una settimana fa, tornano al Maradona, territorio di conquista in campionato. Di fronte però troverà un Napoli differente, intenzionato a vendicare quella brutta sconfitta ma soprattutto desideroso di prolungare il suo soggiorno europeo per continuare a sognare in grande.

Milan, Thiaw in forte dubbio: il difensore fuori dal gruppo squadra, si aspetta la lista dei convocati per la trasferta del Maradona

Il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe fare i conti con un’assenza pesante nel pacchetto difensivo. Il giovane centrale Malick Thiaw infatti non si è allenato con il resto dei compagni durante la rifinitura di questa mattina. L’allenatore lo ha escluso dal gruppo squadra in via precauzionale dopo la contrattura che lo ha bloccato nel corso della sfida di sabato scorso contro il Bologna.

In quella circostanza, il centrale tedesco classe 2001, che si è affacciato con regolarità nell’undici titolare in questa seconda parte di stagione, si è fermato a pochi minuti dalla fine del confronto del Dall’Ara contro la squadra di Thiago Motta. Il centrale ex Schalke 04 è stato costretto a lasciare il suo posto a Matteo Gabbia.

Thiaw era stato schierato titolare da Pioli al fianco di Kalulu, entrambi fuori dall’undici che mercoledì scorso ha giocato con il Napoli in Champions League. Il tedesco era sceso in campo invece nel doppio confronto degli ottavi di finale contro il Tottenham. Queste sono state anche le uniche due presenze stagionali in Europa. I dubbi su una sua partenza per Napoli saranno sciolti soltanto con la lista dei convocati per la gara di domani.