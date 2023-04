“Altro che nottata…”: Napoli-Milan, la rivelazione spiazza tutti

E’ tutto pronto per la gara di questa sera tra il Napoli ed il Milan, anche se bisogna registrare un episodio che ha spiazzato tutti.

Dopo il pareggio rimediato in campionato sabato scorso contro il Verona di Marco Zaffaroni, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso dalla super gara contro il Milan. Gli azzurri, infatti, sfideranno questa sera i rossoneri nel ritorno del quarto di finale della massima competizione europea per club.

Il Napoli, visto l’1-0 subito una settimana fa a San Siro, ha di fatto l’obbligo di vincere con almeno 2 gol di scarto per qualificarsi per la prima volta nella sua storia alle semifinali della Champions League. A guidare gli azzurri ci sarà Victor Osimhen, il quale è rientrato già sabato contro il Verona dall’infortunio muscolare rimediato durante gli impegni con la sua Nigeria.

Ma al netto del ritorno di Victor Osimhen, Luciano Spalletti dovrà fronteggiare due assenze molto importanti. Questa sera, infatti, non ci saranno Frank Anguissa e Kim-Min Jae, entrambi squalificati. Al loro posto, quasi sicuramente, dovrebbero giocare Tanguy Ndombele e Juan Jesus. Per il Milan, invece, non c’è nessun problema di formazione. Stefano Pioli schiererà di fatto lo stesso undici che ha battuto gli azzurri negli ultimi due precedenti di campionato e coppa. Tuttavia, in attesa della gara di questa contro i partenopei, proprio sul team rossonero bisogna registrare un curioso retroscena.

Napoli-Milan, la rivelazione di Valter De Maggio: “I giocatori del Milan non ha chiuso occhio per i cori dei tifosi azzurri”

Valter De Maggio, direttore di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha infatti parlato così sulla vigilia trascorsa dagli uomini di Stefano Pioli: “Altro che nottata tranquilla. I calciatori del Milan, da quello che mi risulta, questa notte non sono riusciti a chiudere occhio. I tifosi del Napoli, infatti, sono rimasti fuori dall’albergo che ha ospitato i rossoneri con cori, petardi e clacson che hanno disturbato il sonno dei milanisti”.

Nonostante questo ‘fastidio notturno’, il Milan si farà trovare sicuramente pronto per la gara di questa sera. I rossoneri, con esclusione della gara di Supercoppa italiana persa nettamente contro l’Inter di Simone Inzaghi, non hanno mai sbagliato un appuntamento dell’importanza come quello di questa sera contro il Napoli.