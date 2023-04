Napoli, svolta sul futuro di Kvaratskhelia: è stato deciso

Il Napoli è pronto per giocare queesta sera contro il Milan, ma bisogna registrare delle novità sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua il momento poco felice in campionato tra le proprie mura amiche. Dopo la sconfitta netta di circa dieci giorni fa contro il Milan di Stefano Pioli, gli azzurri hanno infatti pareggiato 0-0 contro il Verona allenato da Marco Zaffaroni.

Nonostante il pareggio con la terzultima in classifica, il vantaggio del Napoli resta comunque molto rassicurante. I partenopei hanno infatti ancora ben 14 punti di vantaggio sulla Lazio di Maurizio Sarri. La gara contro il Verona, soprattutto considerando il cospicuo turnover effettuato da Luciano Spalletti, è stata contraddistinta dal match di ritorno del quarto di finale di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli.

La partita di questa sera contro il team meneghino, visto anche il ko dell’andata rimediato a San Siro una settimana fa, è troppo importante per l’intera stagione della squadra guidata da Luciano Spalletti. Questo Napoli, in caso di successo con almeno due gol scarto, entrerebbe di fatto nella storia, visto che il team partenopeo non ha giocato delle semifinali di Champions League. Tuttavia, in attesa della partita contro il Milan, bisogna registrare delle importanti novità su un big azzurro.

Napoli, De Laurentiis ha tutta l’intenzione di rinnovare il contratto di Kvaratskhelia: appuntamento decisivo nel mese di ottobre

Ciro Venerato, ai microfoni ufficiali di‘1 Station Radio’, ha infatti parlato così dell’incontro tra Aurelio De Laurentiis e l’agente di Khvicha Kvaratskhelia: “Si è parlato di futuro. Il patron partenopeo ha tutta l’intenzione di premiare il giocatore. Il rinnovo con adeguamento del contratto non è tra le priorità, visto che il ragazzo ha firmato con il Napoli solo un anno fa”.

Il giornalista della RAI ha poi continuato il suo intervento: “Non ci saranno comunque dei problemi sul prolungamento ai due milioni e mezzo di euro. Anche se l’appuntamento per definire il tutto ci sarà ad ottobre. Il Napoli non ha nessuna intenzione di cedere il calciatore georgiano. Lo stesso Kvaratskhelia ha la volontà di restare ancora in azzurro”.