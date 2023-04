“Nuovo incontro con De Laurentiis”: Napoli, è accaduto proprio in queste ore

E’ accaduto in queste, poco prima del match che si giocherà stasera tra Napoli e Milan. C’è stato un nuovo incontro col il presidente Aurelio De Laurentiis…

C’è grande attesa per quello che rappresenta un evento importante per tutta la città. Napoli è in fermento, si gioca la possibilità di accedere alle semifinali della Champions League, eventualità che non si presenta proprio tutti i giorni per una compagine come quella azzurra. Una stagione che potrebbe avere un epilogo da incorniciare, quella degli azzurri, con lo Scudetto che resta l’obiettivo primario. In Europa, va detto, c’è la volontà di fare bene e regalare ai tifosi la gioia di superare il turno e sconfiggere un Milan che nelle ultime partite si è imposto contro i ragazzi di Luciano Spalletti.

Certo, rispetto ai due recentissimi precedenti, ci saranno delle differenze evidente. In primis Luciano Spalletti potrà contare su Victor Osimhen, assente per infortunio sia nel match di campionato contro il Milan ma anche nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. L’attaccante nigeriano è un leader naturale, a suon di gol ha trascinato il Napoli fino a questo punto cosi importante, e proprio questo anche i tifosi si aspettano possa rappresentare un vero e proprio elemento di svolta all’interno del doppio confronto.

Napoli-Milan, in queste ore un nuovo incontro tra De Laurentiis ed Ultras

Poi ci sarà uno Stadio Diego Armando Maradona nuovo, figlio di quella che è la pace siglata tra Aurelio De Laurentiis e gli Ultras partenopei. Nelle ultime settimane si è respirata un po’ di tensione a Fuorigrotta, con le curve che non hanno incitato la squadra come al solito. Si cercava un punto di incontro con la società soprattutto per quanto riguarda l’ingresso di bandiera, tamburi e tutto l’occorrente per rendere lo Stadio sempre più vivo.

Negli scorsi giorni è comparsa una foto che ritrae proprio il presidente del Napoli in compagnia di alcuni componenti dei gruppi Ultras, scatto che ha di fatto annunciato a tutta la piazza un nuovo inizio con le parti che hanno trovato un punto di incontro. In queste ore, riporta ‘Il Corriere dello Sport’, c’è stato anche un altro momento di incontro tra le due compagini. “Ieri sera De Laurentiis, che nelle prossime ore volerà a Los Angeles, ha incontrato di nuovo i tifosi per un aperitivo“, scrive il quotidiano stamattina.