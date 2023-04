Cobolli Gigli lascia i napoletani senza parole: la sentenza è netta

Per i tifosi napoletani, dopo l’eliminazione della squadra di Spalletti contro il Milan, è arrivata una senteza di Cobolli Gigli.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha pareggiato ieri sera contro il Milan di Stefano Pioli, uscendo così dall’edizione di quest’anno della Champions League. I partenopei, infatti, non sono riusciti a ribaltare il risultato di 1-0 subito una settimana fa a San Siro nella gara di andata.

I partenopei hanno sicuramente dato tutto quello che avevano per qualificarsi alle semifinali della massima competizione europea per club, ma hanno pagato più di qualche ingenuità. Dopo quelle della partita di andata ,di fatto, il Napoli anche ieri sera ha commesso più di una ‘leggerezza’: dal mancato fallo su Leao sull’azione del gol del Milan al rigore sbagliato da Khvicha Kvaratskhelia.

La squadra guidata da Luciano Spalletti è attesa adesso dalla gara di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri, la quale potrebbe dare la spallata definitiva per la vittoria del campionato. Tuttavia, in attesa della sfida contro il team bianconero, per i tifosi azzurri è arrivata una sentenza netta da parte di Cobolli Gigli.

Napoli, la sentenza di Giovanni Cobolli Gigli: “Dispiace vedere un Maradona così silenzioso”

L’ex presidente della Juventus, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’, ha infatti parlato così dell’eliminazione dalla Champions League del Napoli ad opera del Milan di Pioli: “Dispiace vedere gli azzurri fuori dalla massima competizione europea, anche se lo Stadio Maradona è diventato sempre più silenzioso nel corso della partita. E’ davvero brutto vederlo così. Questo sicuramente non ha aiutato la squadra di Luciano Spalletti a compiere l’impresa della rimonta”.

Giovanni Cobolli Gigli ha poi concluso il suo intervento: “Auguro al Napoli di fare ora dama per la vittoria finale dello Scudetto, ma spero che domenica la Juventus giochi meglio delle ultime partite ed eviti la figuraccia fatta nel match del girone di andata. Gli azzurri non stanno vivendo un calo. Hanno giocato benissimo contro il Milan, ma hanno trovato di fronte a loro un grande Maignan. Anche gli episodi arbitrali hanno inciso”.