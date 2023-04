Denuncia dopo Napoli-Milan, caos tifosi: sentenza durissima

Per i tifosi del Napoli, oltre all’eliminazione subita in Champions dal Milan di Pioli, ci sono altre brutte notizie.

Il Napoli di Luciano Spalletti è uscito dalla Champions League ad opera del Milan . Gli azzurri, dopo la sconfitta dell’andata, hanno infatti pareggiato ieri sera allo Stadio Maradona per 1-1 contro la squadra guidata da Stefano Pioli.

I partenopei hanno fatto di tutto per ribaltare il ko subito una settimana fa, ma hanno commesso alcune ingenuità che sono risultate decisive: dal mancato fallo su Leao sull’azione dello 0-1 al rigore sbagliato all’80’ da Khvicha Kvaratskhelia. C’è da dire anche che nel primo tempo per il Napoli c’era su Lozano un rigore netto. Il VAR , infatti, non ha richiamato Marciniak a rivedere la scivolata sullo stesso Rafael Leao sul calciatore messicano.

Al termine della gara, ovviamente, c’era tantissima tristezza tra le fila partenopee. Lo stesso Luciano Spalletti, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha ammesso di essere inconsolabile per l’eliminazione subita. Il Napoli, infatti, difficilmente potrà avere un percorso così giocabile sulla carta per arrivare ad una finale della Champions League. Ma per i tifosi azzurri, oltre che per il risultato di ieri, bisogna registrare anche un’altra brutta notizia.

Napoli-Milan la Questura di Napoli ha emesso 6 Daspo e sanzionato 15 persone per violazione del regolamento d’uso: il comunicato

La Questura di Napoli ha infatti ha comunicato gli esiti dei vari controlli effettuati ieri per la gara tra la squadra di Luciano Spalletti ed il Milan: “Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 15 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Una per non avere in possesso un biglietto corrispondere al titolare ed altre 14 perché trovare in possesso di sostanze stupefacenti (queste ultime hanno avuto anche delle sanzioni amministrative)”.

La nota della Questura poi continua: “I poliziotti hanno denunciato 6 persone, tra i 18 ed i 39 anni, di cui due per delle minacce rivolte ad uno steward, tre trovate in possesso di fumogeni durante i controlli nel settore ospiti e l’ultima per scavalcamento; nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo”.