🚨Napoli, ufficialità amara: lo Scudetto si complica per Spalletti?

Per il Napoli di Luciano Spalletti, dopo l’eliminazione subita dal Milan di Pioli, bisogna registrare altre brutte notizie.

Il Napoli di Luciano Spalletti non è riuscito a ribaltare la sconfitta rimediata una settimana a San Siro contro il Milan. I partenopei, infatti, ieri sera non sono andati oltre l’1-1 contro la squadra guidata da Stefano Pioli.

Gli azzurri hanno cercato di sbloccare la gara sin dai primi minuti, visto il grandissimo forcing fatto nei primi 20 venti minuti, ma poi il Milan ha saputo guadagnare campo. Il team meneghino, infatti, ha prima sbagliato un rigore con Giroud e poi è passato in vantaggio sempre con il centravanti francese.

Nella seconda frazione di gara, invece, il Napoli ha attaccato sempre, ma ha segnato troppo tardi ( ovvero nei minuti di recupero) con Victor Osimhen il gol dell’1-1. Gli azzurri, infatti, sono stati imprecisi sottoporta ed, inoltre, hanno sbagliato un rigore con Khvicha Kvaratskhelia. Ma la sconfitta di ieri contro il Milan di Stefano Pioli potrebbe portare con sé delle conseguenze anche per il campionato.

Napoli, comunicato del club partenopeo sulle condizioni fisiche di Mario Rui, Rrahmani e Politano

Nel corso della gara contro i rossoneri, infatti, Luciano Spalletti ha dovuto sostituire Mario Rui, Amir Rrahmani e Matteo Politano per infortunio. Proprio sulle condizioni di questi tre calciatori, il Napoli ha diramato un comunicato: “Mario Rui si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anche Matteo Politano si è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Mentre Amir Rrahmani ha riportato una lieve distorsione della caviglia”.

Luciano Spalletti, quindi, per la gara di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri sarà costretto ad effettuare più di qualche cambio rispetto alla partita di ieri contro il Milan. Questi infortuni sicuramente vanno a peggiorare una condizione fisica generale non ottimale, visto che Mario Rui e Politano dovrebbero restare fermi per almeno un paio di settimane. Rrahmani, invece, potrebbe tornare già per il match contro i bianconeri.Â