Napoli, ecco la festa Scudetto: il funzionamento e i luoghi coinvolti

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, per il Napoli di Spalletti ci sono delle novità sulla festa Scudetto.

Questo mese di aprile, almeno per il momento, non è sicuramente positivo per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, infatti, hanno vinto solo una partita nelle cinque giocate in queste ultime settimane.

Il Napoli, di fatto, sta vivendo il suo momento più difficile di questa grandissima stagione. Se in campionato non ci dovrebbero essere conseguenze, considerando i 14 punti di vantaggio sulla Lazio seconda, in Champions League il discorso è stato ben diverso. I partenopei, infatti, sono usciti dalla massima competizione europea per club ad opera del club.

I campani non sono riusciti a ribaltare il ko subito una settimana fa contro il Milan, visto che la gara di martedì è terminata con il risultato finale di 1-1. Il Napoli deve adesso avere la forza di tuffarsi di nuovo al campionato, anche perché domenica sera ci sarà la gara dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Gli azzurri, di fatto, faranno di tutto per chiudere il prima possibile il discorso Scudetto. Proprio sui festeggiamenti di quest’ultimo bisogna registrare alcune novità.

Napoli, ecco l’organizzazione della festa Scudetto: ecco tutte le info

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, il principale evento della festa Scudetto avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona. Sarà il club di Aurelio De Laurentiis a procedere all’organizzazione che contribuire economicamente all’evento. Ma l’impianto di Fuorigrotta non sarà l’unico posto dove si festeggerà la vittoria del campionato.

Sono state riportate anche dieci piazze dove si potrà celebrare il successo del Napoli di Luciano Spalletti: Piazza Plebiscito, Piazza Giovanni Paolo II a Scampia, Piazza Mercato, l’ex area Nato a Bagnoli, Castellammare di Stabia (Cassa Armonica), il mercato ortofrutticolo di Giugliano, Piazza D’Armi a Nola, Villa Comunale di Pomigliano d’Arco, a Portici (Piazza San Ciro), Piazza della Repubblica a Pozzuoli.

Per evitare di affollare questi luoghi, gli ingressi avverranno con la distribuzione di biglietti in omaggio tramite una piattaforma online, la quale sarà successivamente comunicata. Il soggetto finanziatore di questi eventi sarà la stessa Regione Campania.