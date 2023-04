Mercato Napoli, colpo dal Real Madrid: De Laurentiis pronto al regalo scudetto

Per il Napoli di Luciano Spalletti, dopo l’eliminazione dalla Champions League subita dal Milan di Pioli, ci sono delle novità di mercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti non è riuscito a centrare il traguardo storico delle semifinali dell’edizione di quest’anno della Champions League. I partenopei, infatti, non hanno ribaltato la sconfitta per 1-0 rimediata una settimana fa al Meazza contro i rossoneri.

La gara giocata allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, è terminata con il risultato finale di 1-1, sancendo così l’eliminazione del Napoli dalla massima competizione europea per club. Nel team partenopeo, così come confessato dallo stesso Luciano Spalletti nel post gara di martedì sera, c’è tanta amarezza per aver commesso nelle due gare contro i rossoneri più di qualche ingenuità.

Dopo la delusione subita dall’eliminazione dalla Champions League ad opera del Milan di Stefano Pioli, il Napoli deve adesso ributtarsi in campionato per chiudere il prima possibile il discorso Scudetto. Anche perché domenica sera è in calendario all’Allianz Stadium la gara contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Tuttavia, in attesa della sfida contro il team bianconero, in casa partenopea bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Marco Asensio potrebbe arrivare in maglia azzurra come sostituto di Hirving Lozano: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, di fatto, il Napoli potrebbe perdere Hirving Lozano a fine stagione. Il contratto del messicano scadrà l’anno prossimo e, visto che il suo stipendio va già al di là del monte ingaggi voluto da Aurelio De Laurentiis, non ci sono delle novità sul suo prolungamento. Per sostituire l’ex PSV, gli azzurri potrebbero acquisire le prestazioni di Marco Asensio del Real Madrid.

Il calciatore spagnolo, di fatto, lasciare il Real Madrid dell’ex azzurro Carlo Ancelotti a fine stagione da parametro zero. Marco Asensio, infatti, difficilmente rinnoverà il contratto con i ‘Blancos’. Il possibile arrivo dell’attaccante esterno, quindi, potrebbe essere il grande colpo del Napoli nella prossima sessione di mercato estiva.