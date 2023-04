✍️ Mercato Napoli, c’è la firma dopo l’eliminazione col Milan: è fatta

Dopo il ko in Champions contro il Milan, per il Napoli di Aurelio De Laurentiis bisogna registrare importanti novità in sede di mercato.

Dopo il pareggio rimediato in campionato una settimana allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona, il Napoli ha dovuto alzare bandiera in Champions League. Gli azzurri, infatti, sono stati eliminati dalla massima competizione europea per club ad opera del Milan di Stefano Pioli.

Il team campano, di fatto, non è riuscito a ribaltare il ko per 1-0 subito una settimana a San Siro, visto che martedì sera al Maradona non sono andati oltre il pareggio (risultato finale 1-1). Tra le fila azzurrre, come ammesso dallo stesso Luciano Spalletti nel post gara, c’è tantissima amarezza per non essere riusciti a qualificarsi per le semifinali dell’edizione di quest’anno della Champions League.

Dopo questa fortissima delusione europea, il Napoli di Luciano Spalletti deve avere la forza di ributtarsi nella lotta per vincere il campionato. Anche perché domenica sera c’è in calendario una gara molto difficile. Gli azzurri, infatti, saranno in scena all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus di Massimiliano Allegri. Tuttavia, in attesa della gara contro i piemontesi, per i tifosi azzurri ci sono alcune novità di calciomercato.

Mercato Napoli, Amir Rrahmani rinnoverà il contratto con il team azzurro fino al 2027: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, il Napoli ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Amir Rrahmani. Il difensore centrale prolungherà il proprio contratto con il team azzurro fino al 2027, con anche un’opzione per un’ulteriore stagione.

Per la firma finale di Amir Rrahmani, sempre come riportato dall’emittente satellitare, bisognerà aspettare il rientro da Los Angeles di De Laurentiis. Con questo rinnovo , di fatto, il difensore centrale si candida ancora di più ad essere uno dei calciatori più importanti dei prossimi anni del Napoli. Il kosovaro, insieme a Kim Min-Jae, è diventato infatti un’autentica sicurezza del reparto difensivo partenopeo.