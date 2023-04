Zaccagni pronto per il grande salto: spunta la prossima destinazione

Il centrocampista della Lazio Mattia Zaccagni è pronto a fare il grande salto al termine della stagione: spunta fuori la sua prossima destinazione.

La Lazio sta disputando una stagione di altissimo livello. Il secondo posto alle spalle di un Napoli incredibile la dice lunga sul grande lavoro che sta facendo Maurizio Sarri.

Gran merito, però, va anche e soprattutto ai giocatori in campo che hanno recepito al meglio le indicazioni del tecnico toscano. Che gli stanno permettendo di esprimere tutto il loro potenziale. Uno dei giocatori che più sta facendo bene in maglia biancoceleste è Mattia Zaccagni che è diventato uno dei perni fondamentali della rosa di Sarri. La stagione dell’ex Verona non sta passando inosservata tanto in Italia quanto in Europa. E a fine stagione per lui potrebbe arrivare il grande salto, dato che ci sarebbe già un top club sulle sue tracce.

Zaccagni nel mirino di un top club: la Lazio vuole blindarlo

Arrivato dal Verona per soli 7 milioni di euro la scorsa estate, Mattia Zaccagni ci ha messo davvero poco a conquistarsi la Lazio. Si è rivelato fondamentale per Maurizio Sarri ed i numeri che sta facendo registrare quest’anno sono davvero pazzeschi. In 27 partite, Zaccagni ha firmato ben 10 reti e fornito 6 assist, avendo un peso non indifferente nella scalata che ha portato il club biancoceleste fino al secondo posto in classifica.

Inoltre, quelli del centrocampista sono stati gol molto pesanti, l’ultimo quello firmato contro la Juventus che ha permesso alla Lazio di ottenere un importantissimo successo per 2-1. Grazie al suo rendimento, Zaccagni sta attirando su di sé l’interesse di alcuni club. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, un top club lo avrebbe messo nel suo mirino per la prossima stagione, ovvero il Paris Saint-Germain.

Il club francese sarebbe pronto a lanciare l’assalto in estate ed è per questo che, secondo il quotidiano romano, la Lazio ha intenzione di blindare il proprio giocatore. Il club biancoceleste sta trattando il rinnovo del contratto di Zaccagni e c’è la volontà di raggiungere in fretta un’intesa che è molto vicina. Il giocatore dovrebbe rinnovare fino al 2027 ed è previsto anche un adeguamento dello stipendio portato a 3 milioni di euro. La Lazio spera di poter annunciare presto il rinnovo di uno dei giocatori più importanti della rosa e spegnere sul nascere le speranze del Paris Saint-Germain di portare Zaccagni via dall’Italia.

Nell’attesa di capire quando ci sarà la fumata bianca per il rinnovo, in un’intervista a Lazio Style Channel, Zaccagni ha fatto capire che non ha tutta questa fretta di lasciare la Lazio. Il centrocampista ha dichiarato che il suo desiderio è quello di vincere un trofeo con i biancocelesti e sarebbe pronto a sacrificare molte cose pur di riuscirci.