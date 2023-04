Melissa Satta, giacca troppo aperta: l’outfit è da urlo

La bella showgirl e conduttrice, nonchè compagna di Matteo Berrettini, delizia i suoi fans con uno shooting da urlo

Non se ne sentiva il bisogno. Come se la sua popolarità, già ai massimi livelli, necessitasse di altre chiacchiere sul suo conto. Soprattutto se queste sono state mosse a mo’ di accusa dell’esser la causa dello scarso rendimento in campo del suo nuovo compagno, Matteo Berrettini, uno dei tennisti di punta del movimento italiano.

Nonostante l’apprezzabile dfesa che tutti gi addetti ai lavori – e anche personaggi dello spettacolo come Fiorello – hanno fatto della figura di Melissa Satta, quest’ultima si è dovuta sorbire delle critiche che poco hanno a che fare col buon senso e con la razionalità.

La showgirl in ogni caso non ha certo subito passivamente la marea di illazioni – sessiste, come lei stessa le ha definite – piovute sulla sua persona. La popolarità, si sa, porta oneri ed onori: la bella Melissa prosegue imperterrita nella sua appassionata storia d’amore, rafforzando anzi il legame con Berrettini come risposta alle malelingue. Intanto, a margine dei suoi tanti e proficui impegni lavorativi, l’ex Velina è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, una sorta di ‘secondo lavoro’ per la ragazza sarda. Con i suoi 4,5 milioni di followers Melissa può contare su un cospicuo numero di fans. I quali hanno abbondante materiale per apprezzare la bellezza della conduttrice, che spesso e volentieri regala degli shooting da urlo.

Melissa Satta più sensuale che mai

Nell’ultimo aggiornamento su Instagram l’ex moglie di Kevin-Prince Boateng ha sfoggiato una giacca rosa aperta sul davanti. L’eleganza è quella di sempre, la sensualità anche. Gli anni sembrano davvero non passare mai per la 37enne nativa di Boston, che mette in mostra la solita invidiabile silhouette.

Chissà cosa diranno ora i suoi detrattori, gli stessi che hanno provato, con indebite intrusioni nella sua vita privata, a condizionare le scelte della showgirl. Come detto, le becere critiche già hanno ottenuto il primo risultato contrario ai loro desideri: anche Berrettini è infatti uscito allo scoperto per difendere la sua compagna, che ultimamente sta seguendo il tennista in giro per il mondo nei tornei del circuito, come accaduto in occasione del Masters 1000 di Monte Carlo.

Se il finalista di Wimbledon 2021 riuscirà a rimettersi in sesto per partecipare agli Internazionali d’Italia in programma nella Capitale dall’8 al 21 maggio, aspettatevi qualche selfie di Melissa all’ombra del Colosseo. Magari proprio in compagnia del suo amato, che per l’occasione farà gli onori di casa nella sua città Natale.