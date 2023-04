“Alcuni emissari erano al Maradona”: Napoli, si prepara l’assalto ad Osimhen

Il Napoli di Luciano Spalletti è atteso questa sera dalla gara contro la Juventus, ma ci sono anche delle novità su un big azzurro.

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo aver detto addio ai sogni di gloria in Champions League, è chiamato questa sera ad un’altra gara molto difficile. Gli azzurri, infatti, sono attesi dalla gara dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Il team partenopeo, visto anche il ko di ieri della Lazio di Maurizio Sarri contro il Torino di Ivan Juric, ha l’occasione di mettere un ulteriore mattone per la vittoria finale del campionato. Il Napoli, in caso di successo questa sera, per vincere il campionato potrebbe infatti bastare vincere anche sabato prossimo contro la Salernitana di Paulo Sousa.

Se gli azzurri dovessero ottenere i tre punti sia contro la ‘Vecchia Signora’ che i granata, grazie anche ad un insuccesso della Lazio domenica prossima a San Siro contro l’Inter, potrebbero laurearsi campioni d’Italia dopo la bellezza di 33 anni. Tuttavia, in attesa di queste due partite decisive per la storia del club, per i tifosi partenopei bisogna registrare delle notizie in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, osservatori del Manchester Uniter erano al Maradona durante la gara con il Milan per osservare Victor Osimhen: ecco tutti i dettagli

Il ‘Daily Star’, quotidiano inglese, ha di fatto riportato questa indiscrezione: “Il Manchester United continua il proprio forcing per cercare di prendere Victor Osimhen la prossima estate. Il club inglese, infatti, ha mandato alcuni suoi osservati allo Stadio Diego Armando Maradona. Il motivo era quello di guardare da vicino il centravanti azzurro nel corso della gara di Champions League contro il Milan”.

Quest’ulteriore voce di mercato su Victor Osimhen, di fatto, è la conferma che ci sarà un’incredibile asta nella prossima estate per strappare ad Aurelio De Laurentiis le prestazioni dell’attuale capocannoniere della Serie A di quest’anno. Oltre al Manchester United, infatti, sul nigeriano bisogna registrare l’interesse di altri club europei, soprattutto quelli del PSG e del Bayern Monaco.