Con il Napoli è finita: in due sono certi dell’addio

A quanto pare la loro avventura in azzurra sta per terminare. Alla fine di questa stagione saranno in due a fare le valigie e lasciare la città partenopea

Luciano Spalletti ha dato il suo “ok” definitivo per la cessione dei due calciatori. Gli stessi che non hanno convinto del tutto il mister di Certaldo. Le loro prestazioni, quando sono stati chiamati in causa, sono state a dir poco deludenti.

Le richieste per gli atleti in questione di certo non mancano. Alla fine del campionato verranno avviate delle possibili trattative con i club fortemente interessati all’acquisizione del loro cartellino.

Napoli, in due pronti a fare le valigie: Spalletti li saluta

Non solo Spalletti, ma anche i sostenitori azzurri sono pronti a salutare i due calciatori. Gli stessi che, però, si impegneranno fino all’ultimo incontro di Serie A. Un campionato che stanno quasi per vincere, anche se manca ancora l’aritmetica certezza di questo. Poi ognuno se ne andrà per la propria strada.

Tra questi spunta il nome di Diego Demme. Il centrocampista ha avuto la possibilità di andare via già a gennaio. Le offerte per lui di certo non mancavano (e non mancano tuttora). L’italo-tedesco era stato convinto dallo stesso Spalletti a restare, segno del fatto che puntava su di lui ancora per qualche altro mese.

Adesso, però, si sta trovando una nuova soluzione per l’ex Lipsia che si sta iniziando a guardare attorno. La sua avventura in Serie A potrebbe continuare, ma con un’altra maglia. Magari quella della Salernitana che rimane alla finestra (pupillo del presidente Iervolino). Non da scartare neanche l’opzione che porta alla Fiorentina (nel caso di una possibile partenza di Amrabat destinato ad un top club). Quella di Demme, però, non sarà affatto l’unico addio che la società partenopea è pronta ad effettuare. Nella lista dei partenti spunta un altro atleta che gioca nel suo stesso ruolo.

Si tratta di Tanguy Ndombele, arrivato in prestito nell’ultima sessione estiva del calciomercato dal Tottenham con grandi aspettative. Il calciatore, però, non ha convinto del tutto la dirigenza che è pronta a rispedirlo al mittente. Apparso spesso fuori ritmo (ed alcuni affermano anche fuori forma), l’atleta rischia seriamente di non essere riscattato da De Laurentiis. Il ds Giuntoli puntava molto forte su di lui, ma le ultime prestazioni sono state a dir poco deludenti. Anche per il francese non è da escludere l’ipotesi che porta all’Italia (magari in qualche altro top club). Altrimenti continuerà a restare in Premier League, ma con una maglia diversa rispetto a quella degli ‘Spurs‘.