Calciomercato Napoli, colpo inaspettato: l’annuncio dell’agente

Il Napoli si sta guardando intorno per la prossima stagione e anche per il reparto difensivo pensa a diversi profili: stavolta parla direttamente l’agente.

Il Napoli è completamente focalizzato sul momento in cui la vittoria dello Scudetto diventerà ufficiale. Non manca pochissimo e il club partenopeo, così come i tifosi, non è più nella pelle. Nel frattempo, poi, Cristiano Giuntoli si sta guardando intorno e sta mettendo nel mirino i giusti profili da provare a portare a Napoli con la prossima sessione di calciomercato. A parlare stavolta è un agente in prima persona.

Al Napoli piacciono diversi profili che si stanno mettendo in mostra tra le file dei propri rispettivi club. Nulla è ovviamente ancora deciso e tanto dipenderà anche dalle eventuali uscite che si avranno con il mercato estivo.

In ogni caso è uscito allo scoperto, solamente poche ora fa, l’interessamento del club di Aurelio De Laurentiis a u profilo che piace anche all’Inter e a Beppe Marotta. A parlare è stato perciò l’agente de difensore classe 1998. Le sue parole.

Calciomercato Napoli, l’agente conferma l’interesse per il difensore: le parole

Seraino Dalgliesh, l’agente del centrale dell’Union Berlino Danilho Doekhi, ha parlato così a ‘SempreInter’ del presunto interessamento del club nerazzurro al suo cartellino. Spunta anche il Napoli nel discorso: “Ha ancora due anni di contratto. Non posso rivelare altri dettagli sul suo contratto, ma è vero che Inter e Napoli stanno mostrando interesse per lui, proprio come altri top club in Europa. Anche in Bundesliga e Premier League”. Quindi potrebbe anche partire per lui un’asta con il prossimo mercato estivo.

“Questa – ha continuato l’agente – non è una sorpresa, perché non ci sono altri difensori centrali in Europa che abbiano segnato il suo stesso numero di gol, oltre ad aver dimostrato un gran rendimento difensivo”. Il difensore ha giocato infatti 31 match e ha segnato 5 gol. L’agente ha poi concluso dicendo: “Ma al momento non ci sono trattative in corso. Danilho è concentrato sulla sua stagione con l’Union Berlin e sulla qualificazione per la prossima Champions League. Mi piace pensare a lui come a un mix di John Terry e Ricardo Carvalho”.