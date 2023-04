Juventus-Napoli, il Giudice Sportivo lo squalifica: è ufficiale

Il Napoli sta ancora festeggiando la vittoria conquistata all’Allianz Stadium contro la Juventus. Nel frattempo sono arrivate anche le decisioni del Giudice Sportivo.

Il Napoli sta ancora festeggiando la vittoria conquistata all’Allianz Stadium contro la Juventus. Sotto il punto di vista del gioco, a parte un finale di fuoco, si è visto ben poco. Ma siparietti evitabili sono accaduti tra le panchine e gli spalti. Ecco allora quali sono state le decisioni del Giudice Sportivo. C’è anche una squalifica.

Dopo la vittoria contro la Juventus, se il Napoli dovesse vincere contro la Salernitana e la Lazio non dovesse fare risultato a San Siro contro l‘Inter, per il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe automaticamente vittoria dello Scudetto. Già alla 32^ giornata di Serie A.

Nel mentre, però, in riferimento alla giornata di campionato appena conclusa, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. È ufficiale l’ammenda alla Juventus per determinate motivazioni. Così com’è ufficiale una squalifica sulla panchina bianconera.

Juventus-Napoli, le decisioni del Giudice Sportivo: sanzioni pesanti per il club bianconero

Come reso noto dalla Lega Serie A: “Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara”. E poi si è entrati nello specifico facendo riferimento a Juventus-Napoli.

Il comunicato ufficiale colpisce i bianconeri: “Ammenda di 15mila euro alla Juventus per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di gara. Per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria“.

Inoltre, per le frasi rivolte da Marco Landucci a Luciano Spalletti il Giudice Sportivo ha deciso per una: “Squalifica per una giornata effettiva di gara e un’ammenda di 5mila euro. Per avere, al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi. Infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.