Napoli, il sindaco di Salerno contro il rinvio del match: annuncio a sorpresa

Sulla possibilità di spostare di un giorno la gara tra il Napoli e la Salernitana è intervenuto anche il sindaco di Salerno.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha subito risposto a qualche critica ricevuta dopo l’eliminazione subita dalla Champions League ad opera del Milan. I partenopei, infatti, hanno battuto domenica scorsa all’Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri.

Con il successo contro i bianconeri , di fatto, il Napoli ha messo il punto esclamativo sulla vittoria finale del campionato. Gli azzurri, infatti, hanno adesso la bellezza di 17 punti di vantaggio sul secondo posto, occupato sempre dalla Lazio di Maurizio Sarri.

Con questo margine sulle sue dirette inseguitrici, il Napoli può vincere il campionato già domenica prossima. Gli azzurri, se dovessero battere la Salernitana e allo stesso tempo la Lazio non dovesse riuscire a vincere a Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi, tra qualche giorno saranno campioni d’Italia. Proprio sulla gara contro i granata bisogna registrare alcune parole molto importanti.

Napoli-Salernitana, l’annuncio del sindaco di Salerno: “Il campionato non deve essere squilibrato”

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, a margine di un evento, ha parlato così sulla possibilità di spostare la gara tra Napoli e Salernitana da sabato alla giornata di domenica: “Faremo sicuramente dei passi sia con il Questore che con il Prefetto per fare in modo che il campionato non venga squilibrato. Si possono spostare le gare, ma creando delle condizioni che non turbino il prosieguo della stagione e le squadre abbiano la loro possibilità di recupero sia sportivo che fisico”.

Il primo cittadino di Salerno ha poi continuato il suo intervento: “Capiamo i motivi di ordine pubblico, ma bisogna stare attenti anche agli aspetti di regolarità di campionato. Non dobbiamo fare le lotte di campanile. Il nostro è un ragionamento equilibrato e razionale. Penso che ci siano tutte le condizioni per fare in modo che la Salernitana non venga penalizzata da questo meccanismo, che può diventare stritolante”.