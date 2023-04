Napoli, l’assessore netto: “Spero che questo evento non venga guastato dai luoghi comuni”

Il Napoli può vincere il campionato domenica prossima, ma bisogna registrare delle dichiarazioni importanti sulla possibile festa Scudetto.

Dopo la cocente delusione rimediata in Champions League contro il Milan di Stefano Pioli, il Napoli di si è rifatto alla grande dopo appena cinque giorni. Gli azzurri, infatti, domenica scorsa hanno battuto la Juventus di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium con il gol realizzato al 93’ da Giacomo Raspadori.

Con la vittoria contro la ‘Vecchia Signora’, visto anche il ko interno della Lazio di Maurizio Sarri contro il Torino, il Napoli ha di fatto chiuso la pratica Scudetto. Al team partenopeo, infatti, manca solo l’aritmetica per laurearsi per la terza volta nella sua storia campione d’Italia.

Già domenica, infatti, i tifosi azzurri possono riversare in strada a festeggiare un traguardo così storico. Il Napoli, in caso di un successo con la Salernitana ed una non vittoria della Lazio contro l’Inter, vincerebbe anche aritmeticamente il campionato italiano di quest’anno. Proprio sulla gara contro la squadra di Paulo Sousa bisogna registrare delle importanti dichiarazioni.

Napoli, l’assessore De Iesu sulla possibile festa Scudetto di domenica: “Diamo un esempio”

Antonio De Iesu, assessore alla Legalità del Comune di Napoli, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’, ha infatti parlato così sulla possibilità di spostare la gara Napoli-Salernitana da sabato a domenica: “Ci darebbe una mano a razionalizzare l’utilizzo delle Forze dell’Ordine. Sono tutte tematiche che sono al vaglio dell’Osservatorio”.

L’intervento di Antonio De Iesu poi continua: “Speriamo che venga accolta la nostra richiesta. Ovvero quella di far disputare la gara tra il Napoli e la Salernitana domenica e non sabato. Eventuale festa Scudetto? Speriamo che questo evento così eccezionale non venga rovinato dai soliti luoghi comuni, semmai abbiamo l’occasione di dare un esempio. Tutte le amministrazioni locali stanno sollecitando l’Osservatorio a far giocare questa partita domenica”.